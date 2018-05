+ Beim Schiebenscheeten zurück im Kreise der „Prager“ ist der ehemalige Offizier Claus Grote.

Harpstedt - 21 Jahre lang, seit 1997, hatte Claus Grote aus dem IV. Rott dem Offizierskorps der Harpstedter Bürgerschützen angehört. In dieser Zeit tauschte er beim Ausmarsch zu Pfingsten stets Melone gegen Zweispitz und Horn gegen Säbel ein. Nun, sozusagen nach seiner Rückkehr zum „Fußvolk“, habe er, wie er augenzwinkernd verriet, bei den Harpstedter „Pragern“ einen Antrag auf Wiedereingliederung gestellt, und der sei „einstimmig durchgegangen“ (wir berichteten kurz). In der Festkapelle spielt er wie gewohnt das zweite Tenorhorn. „Es war eine wunderschöne Zeit als Offizier. Aber alles hat eben seine Zeit und ist irgendwann zu Ende“, sagte Grote zu seinem Ausscheiden aus dem Offizierskorps. Mit den „Pragern“ musizierte er am Dienstag beim Schiebenscheeten wie ein junger Gott. Reintegration gelungen!