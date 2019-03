Mitglieder des Heimatvereins Dünsen wählen Mario Kreutz zum neuen Vorsitzenden

Dünsen - Von Ove Bornholt. „Es ist schon etwas kurios: Das hier ist meine erste und gleichzeitig meine letzte Jahreshauptversammlung, die ich als Vorsitzender leite“, stellte Frank Schadwinkel am Freitagabend im Landhaus Dünsen fest. Vor einem Jahr hatte er den Vorsitz des Heimatvereins „Wir – Dat Dörp Dünsen“ übernommen.

Allerdings unter der Voraussetzung, nur ein Jahr im Amt zu bleiben. Ob er nicht verlängern wolle, fragte am Freitagabend jemand unter den 30 Mitgliedern. „Das kann ich beruflich gar nicht“, blieb Schadwinkel hart und hatte mit seinem bisherigen Stellvertreter Mario Kreutz ja auch eine Alternative zur Hand. Der „Vize“ stellte sich zur Wahl und wurde einstimmig im neuen Amt bestätigt. Als zweiter Vorsitzender fungiert ab jetzt Marc Seuthe. Christian Hohnholz übernimmt das Schriftführer-Amt von Andrea Schadwinkel, die sich wie ihr Mann aus der Vorstandsarbeit zurückzog.

Damit vollzieht der Verein auch einen Generationswechsel. Zunehmend besetzen jüngere Dünsener die Vorstandsposten. Gerade deswegen sollten ein paar ältere Dorfbewohner für den Beirat gewonnen werden. „Wir würden es uns wünschen, wenn sich jemand, der schon länger in Dünsen wohnt und im Heimatverein ist, meldet. Um auf seine Expertise zurückzugreifen“, sagte Seuthe. Doch keiner von den älteren Anwesenden war dazu bereit. Also rückten mit Enrico Seeck und Jessica Hohnholz zwei jüngere Leute nach. Wer Interesse hat, kann sich allerdings noch melden. Die Beiratsmitglieder müssten auch nicht immer an den Vorstandssitzungen teilnehmen, hieß es.

Da Seuthe nun zweiter Vorsitzender ist, musste noch ein neuer Kassenprüfer gefunden werden. Karin Jabusch willigte ein und übt dieses Amt nun gemeinsam mit Heiner Brüggemann aus, der seit vergangenem Jahr Kassenprüfer ist.

Der lebendige Heimatverein hat inzwischen 112 Mitglieder, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt (98). Auch finanziell steht „Wir – Dat Dörp Dünsen“ gut da. Der Verein konnte im vergangenen Jahr seine Rücklagen erhöhen. Während der Versammlung ging es auch um „Kultur am Glockenturm“. Die Veranstaltungsreihe erwirtschaftet ebenfalls kleine Gewinne, die allerdings auch wieder investiert werden. Zum Beispiel in einen Getränkekühlschrank und die Instandhaltung der Infrastruktur.

Höhepunkt des vergangenen Jahres war für den scheidenden Vorsitzenden Schadwinkel die Kulturnacht der Samtgemeinde Harpstedt, die sich Anfang Juni in und bei der Zufluchtskirche in Dünsen abgespielt hatte. „Insgesamt 14 Musikgruppen waren vertreten“, blickte er zufrieden zurück.