Überraschend politisch: das regioVHS-Programm für Harpstedt

Von: Jürgen Bohlken

Auch Angebote abseits des Erwartbaren finden sich im Volkshochschulprogramm. © -

Harpstedt – Die regioVHS überrascht in ihrem Herbst/Winter-Programm mit Veranstaltungen zu klima-, umwelt- und energiepolitischen Themen, darunter gleich drei in Harpstedt.

Zum Nulltarif besuchen können Interessierte einen Info-Abend in Kooperation mit Terre des Hommes unter dem Tenor „Dem Klimawandel widerstehen“ am Dienstag, 11. Oktober, von 19 Uhr bis 21.15 Uhr in der Begegnungsstätte an der Amtsfreiheit. Regina Hewer beschreibt dann, was Hitzerekorde, Unwetter und Dürren schon jetzt vor allem in von Armut geprägten Ländern des globalen Südens anrichten. Sie schildert ebenso, mit welchen Strategien die Betroffenen sich vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen versuchen.

Vom Artenschutz zum Netzausbau

Die Bedeutung des Artenschutzes für die Menschheit erläutert Hewer am Dienstag, 13. Dezember, von 19 Uhr bis 21.15 Uhr in der Begegnungsstätte. Im Verlauf dieser kostenfreien Veranstaltung in Kooperation mit Terre des Hommes bedient sich die Referentin des Beispiels der Galapagosinseln, die als Sinnbild für Diversität gelten. „Dieses Naturparadies ist bedroht. Eingeschleppte Pflanzen und Tiere, Tourismus und Übernutzung von Ressourcen, aber auch der Klimawandel hinterlassen deutliche Spuren“, weiß Hewer.

„So wird der Netzausbau umgesetzt und der Naturschutz einbezogen“ – das ist das Thema eines weiteren Gratis-Info-Abends: Jonas Töpker, regionaler Ansprechpartner für den „Bürgerdialog Stromnetz“, geht am Donnerstag, 23. Februar 2023, von 18 Uhr bis 20.15 Uhr in der Harpstedter Begegnungsstätte der Frage nach, was eigentlich passiert, wenn neue Stromleitungen gebaut und in Betrieb genommen werden. „Sie werden viel lernen über die Verlegung von Erdkabeln und Freileitungen, deren Einflüsse auf die Natur, die hohe Relevanz der bodenkundlichen Baubegleitung und über Landschafts- und Tierschutzmaßnahmen“, verspricht der Referent. So einige Mitbürgerinnen und -bürger aus den Gemeinden Winkelsett, Colnrade und Prinzhöfte können da auf Grundlage eigener Erfahrungen mit dem „Freileitungsabschnitt Nord“ im Verlauf der 380-kV-Trasse von Ganderkesee bis zum St. Hülfer Neufeld sicherlich mitreden.

Ein Volkshochschulangebot, das ebenfalls aus der Reihe des Erwartbaren tanzt, heißt „Einführung in das Enneagramm“. Dahinter verbirgt sich ein Persönlichkeitsstrukturen-Modell. „Es zeigt auf, welche Haltung dem Leben gegenüber existiert und klärt Denk-, Gefühl- und Verhaltensstrukturen“, erläutert Dozentin Anke S. Schöpfer. Am Sonnabend, 5. November, 16 bis 19 Uhr, stellt sie das Enneagramm nicht nur in der Delmeschule vor, sondern zeigt auch „Möglichkeiten zu mehr Freiheit und Flexibilität“ auf (Kostenpunkt: ab 27,80 Euro in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl).

Chancen, aber auch zu bedenkende Nachteile des Smarthomes auf Grundlage intelligenter Steuerungstechnologie benennt Arne Hude am Sonnabend, 29. Oktober, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr in der Begegnungsstätte (ein Abend, ab 19,60 Euro).

Keine Yoga- und Entspannungsangebote in Harpstedt

Grundeinstellungen am Android-Handy oder -Tablet erklärt Andreas Bösselmann – ganz in Ruhe – am 22. und 23. September, jeweils 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr, sowie am 24. September von 10 bis 14 Uhr in der Delmeschule (ab 74,30 Euro). Wer fit im Umgang mit dem Messengerdienst WhatsApp werden will, erfährt darüber von Bösselmann an selber Stelle am Donnerstag, 17. November, 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr, alles Wissenswerte (ab 27,40 Euro). Wie sich beim Fotografieren mit dem Android- Smartphone bestmögliche Ergebnisse erzielen lassen, erklärt der Dozent am 18. November, 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr und am 19. November, 10 bis 14 Uhr, in der Delmeschule (ab 50,90 Euro).

Diverse Veranstaltungen für Menschen mit kreativer Ader

Während jene Veranstaltungen des Herbst/Winter-Programms, die in Harpstedt laufen, den Bereich Fremdsprachen mit gerade mal einem Englischkurs abdecken und das weite Feld „Entspannung“ gar nicht bedienen, werden Menschen mit einer kreativen Ader an besonders vielen Stellen fündig.

Ein ganzes Bündel von eintägigen Workshops leitet Dozentin Maike Naughton. Das Spektrum reicht von der Fertigung von Sternen aus Weidengeflecht in verschiedenen Techniken (Mittwoch, 16. November, 18.30 Uhr bis 22.15 Uhr, Delmeschulwerkraum, ab 23,35 Euro) und dem Flechten von „Vogelcafés“ (Mittwoch, 18. Januar 2023, 17.30 Uhr bis 21.15 Uhr, Delmeschulwerkraum, ab 23,40 Euro) bis hin zu zwei Kursen im Filzen. Letztere haben in einem Fall sogar einen weihnachtlichen Anstrich: Kleine Geschenke – von der Handy-Tasche bis zum Haarband – können Interessierte am Sonnabend, 3. Dezember, von 10 Uhr bis 16.30 Uhr im Delmeschulwerkraum filzen. Dabei kommt die Nass-in-Nass-Technik ebenso zur Anwendung wie das Nadelfilzen. Gleiches gilt für den Workshop „Schal, Stulpen und Co.“ am Sonnabend, 1. Oktober, 10 Uhr bis 16.30 Uhr. Darin soll Wärmendes für die kalte Jahreszeit gefertigt werden (ab 32,80 Euro).

Große Themen-Bandbreite Wer im Herbst/Winter-Programm 2022/2023 der regioVHS etwas Passendes sucht, tut gut daran, über den Tellerrand Harpstedts hinauszublicken, denn auch in Ganderkesee und Hude hat die Volkshochschule Spannendes im Angebot. Die thematische Bandbreite reicht von Hochsensibilität bei Erwachsenen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten über gewaltfreie Kommunikation („schöner Streiten“) und das Überprüfen von Glaubenssätzen bis hin zu veränderter Sexualität nach Schwangerschaft und Geburt.

Karen Buhlrich aus Harpstedt hat sich mit ihrem fortlaufenden Kurs „Freies Malen“ einmal mehr in das Volkshochschulprogramm eingeklinkt. Der erste von zehn anderthalbstündigen Abenden beginnt am Donnerstag, 8. September, um 18.30 Uhr in der Harpstedter Delmeschule (ab 61 Euro).

An selber Stelle führt Susanne Ulmke am Donnerstag, 15. September, Interessierte von 18 bis 21 Uhr an die Kunst des schönen Schreibens, die Kalligrafie, heran (ab 23,30 Euro). Wie sogar Anfänger vergleichsweise leichthändig Hoodies mit individueller Note nähen können, zeigt Heike Heinrich am Freitag, 25. November, 17 bis 21 Uhr, und tags darauf von 10 bis 15 Uhr in der Delmeschule (ab 38,20 Euro).

Die Technik des Seifensiedens ist am Sonnabend, 5. November, von 10 Uhr bis 12.15 Uhr in der Harpstedter Oberschulküche Gegenstand eines eintägigen Workshops mit Susanne Helms (ab 29,10 Euro). In die gleiche Richtung gehen an selber Stelle die Kurse „Naturkosmetik selber machen“ (Sonnabend, 26. November, 10 Uhr bis 12.15 Uhr, ein Vormittag, ab 29,10 Euro) und „Umweltschonende Putzmittel selbst herstellen“ (Sonnabend, 7. Januar 2023, 10 Uhr bis 12.15 Uhr, ein Vormittag, ab 26,10 Euro).

Anmeldungen auch online möglich Wer Plätze in Kursen der regioVHS buchen will, fährt gegenwärtig gut damit, das per Mail an anmeldung@regiovhs.de zu erledigen.

Den musischen Bereich deckt Rick Guenter mit Gitarrenkursen für Anfänger in der Delmeschule ab, und zwar beginnend am Mittwoch, 14. September, 17.30 Uhr, an insgesamt fünf einstündigen Abenden (ab 30,30 Euro) sowie ab Mittwoch, 2. November, 17.30 Uhr (Kurs zwei), in sechs einstündigen Unterrichtseinheiten (ab 34,10 Euro). Zwei Trommelworkshops auf der Djembe, die jeweils einen Vormittag währen, leitet Guenter am Sonnabend, 27. August, und am 12. November, von 10 bis 13 Uhr (ab 17,40 Euro).

Auf der Suche nach neuen Dozenten

Dass Herbst/Winter-Angebote in Entspannung und Yoga in Harpstedt nicht vorkommen, ist zum Teil der Pandemie geschuldet. „In den gut zwei Coronajahren hatten wir wegen geltender Vorschriften insgesamt weniger Möglichkeiten, solche Kurse möglich zu machen“, erläuterte Fachbereichsleiterin Lisa Guenter auf Nachfrage unserer Zeitung. In Harpstedt, wo zumeist die Delmeschule genutzt werde, hänge die regioVHS zusätzlich an den schulischen Hygienevorgaben dran. Auch gebe es Personalbedarf: „Grundsätzlich sind wir für den Entspannungsbereich auf der Suche nach Dozentinnen und Dozenten“, so Lisa Guenter. Interessierte können sich bei der regioVHS unter Telefon 04222/44 4 44 melden.