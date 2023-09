„Regionaltage“ beim RC „Sport“ Harpstedt auf Turniereinsteiger zugeschnitten

+ © Luisa Mahlstedt Daria Venzke (RC „Sport“) auf „Dambeldor“. © Luisa Mahlstedt

Groß Köhren/Harpstedt – Zum sogenannten „kleinen Turnier“, zu den explizit für Turniereinsteiger ausgeschriebenen „Regionaltagen“, erwartet der Reitclub „Sport“ Harpstedt und Umgebung am kommenden Wochenende rund 100 Pferde auf der Vereinsanlage in Groß Köhren. Das Programm beinhaltet auch zwei Sonderwertungen für Schulpferdereiter.

Los geht es am Sonnabend, 9. September, um 8.45 Uhr in der Frühe. Im Longenreiterwettbewerb stellt dann eine Begleitperson jeweils Pferd und Reiter in Schritt, Trab und Galopp an der Longe vor. Beurteilt wird der reiterliche Sitz. Im nachfolgenden Führzügelwettbewerb führt eine Begleitperson das Pferd oder Pony am Strick. Die Richter geben den Teilnehmern verschiedene Aufgaben. Letztere sind mit möglichst wenig Hilfe der Begleitperson auszuführen.

Ab 10 Uhr starten nachein-ander vier Abteilungen im Reiterwettbewerb Schritt-Trab. Hier reiten die Teilnehmer in der Abteilung Schritt und Trab nach Weisung der Richter: Leichttraben, Aussitzen und die eine oder andere Hufschlagfigur werden verlangt. Die Preisverleihung der „Schulpferde-Champions, präsentiert von Effol“, schließt sich an: Alle Teilnehmer der Reiterwettbewerbe Schritt-Trab, die auf einem Schulpferd gestartet sind, werden in einer Extrawertung platziert.

Ab 11.45 Uhr folgen zwei Dressurreiterwettbewerbe. Hier erwartet die Startenden eine Dressuraufgabe; die Pferde dürfen mit Hilfszügeln ausgebunden werden. Im Dressurwettbewerb der Klasse E (ab 13.45 Uhr) muss indes der Reiter sein Pferd bereits ohne Hilfszügel in Anlehnung vorstellen. Das, aber auch der Sitz und seine eigene Einwirkung fließen in die Wertnote ein. Im Dressurreiterwettbewerb der Klasse A starten dann ab 14.45 Uhr die fortgeschrittenen Reiter.

Viel Springsport am Sonntag

Den Sonntag, 10. September, läuten um 9 Uhr vier Abteilungen im Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp ein. Dieser verläuft ähnlich wie am Vortag. Der Unterschied: Die Wettbewerber müssen ihr reiterliches Können auch im Galopp zeigen.

Der restliche zweite Turniertag steht ganz im Zeichen der Springreiter: Um 10.40 Uhr beginnt der Caprilli-Test, eine Dressuraufgabe mit Springbügelmaß, in der Trabstangen und Cavaletti zu überwinden sind. Der ab 11.10 Uhr folgende Mini-Springreiterwettbewerb beinhaltet bereits einen kleinen Parcours mit Sprüngen bis zu 60 Zentimetern. Im „normalen“ Springreiterwettbewerb (ab 11.30 Uhr) dürfen die Sprünge hingegen bis 85 Zentimeter hoch sein. Daran schließt sich die zweite Sonderwertung „Schulpferde-Champions, präsentiert von Effol“, an.

Rasanter „Jump and Run“

Nach der Mittagspause geht es um 12.45 Uhr mit dem Stilspringwettbewerb der Klasse E weiter. Im Stafettenspringen (ab 13.30 Uhr) wird es rasant: Je zwei Reiter absolvieren nacheinander denselben Parcours; es zählt die gemeinsame Zeit.

Um 14.15 Uhr startet mit dem Stilspringwettbewerb der Klasse A die höchste Springprüfung des Wochenendes. Der letzte und vermutlich rasanteste Part, der „Jump and Run“, nimmt ab 15 Uhr seinen Lauf. „Bereits auf unserem Maiturnier zählte diese Prüfung wegen der tollen Stimmung zu den Highlights“, erinnert sich Sandra Hormann, Pressewartin des Reitclubs „Sport“, und ergänzt: „Erst überwindet ein Reiter einen vorgegebenen Parcours, dann ein Läufer. Wieder zählt die gemeinsame Zeit.“

Für Getränke und Essen sorgt der gastgebende Verein mit seinen Helfern. Zuschauer und Interessierte heißt er herzlich willkommen. „Die Wetterprognosen sehen bisher sehr günstig aus“, hofft Sandra Hormann auf gute äußere Bedingungen.