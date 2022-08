„Regionaltag“ des RC „Sport“ Harpstedt wirft Schatten voraus

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Das Turnieteam: Kerstin Wodtke, Alina Gatz, Joana Kurzke, Harald Straßer, Fiona Wachholder, Ina Gatz und Eileen Wöbse (von links). © Manuela Meyer

Groß Köhren – Welche Prüfungen kommen bei Turniereinsteigern besonders gut an? Wie viel Zeit wird pro Prüfung benötigt? Wie lassen sich die Wege für die jungen Reiter vom Abreite- zum Prüfungsplatz möglichst einfach gestalten? Was tun, um zu verhindern, dass sich Zuschauer und Reiter unnötig ins Gehege kommen? Solche und viele weitere Dinge hat das Turnierteam des Reitclubs „Sport“ Harpstedt in der Vorbereitung des „Regionaltags“ bedenken müssen, der am 10. und 11. September auf der Vereinsanlage in Groß Köhren über die Bühne geht.

Arbeitsteilung war nötig: Harald Straßer organisierte Arbeitsdienste. Ina Gatz kümmerte sich um die Einladung der Richter, die EDV und die Ausschreibung. Eileen Wöbse generierte Sponsoren und Sachgewinne. Alina Gatz sorgte für die Beköstigung von Aktiven und Besuchern. Kerstin Wodtke organisierte und motivierte Dutzende von Helfern, die das Turnier erfordert. Fiona Wachholder und Joana Kurzke assistierten immer dort, wo Not am Mann war.

Auf Anfänger zugeschnitten

Das Ergebnis wochenlanger ehrenamtlicher Arbeit, der „Regionaltag“, ist ein gezielt auf Anfänger zugeschnittenes Turnier. „Die ganz Kleinen werden dabei in Prüfungen wie Führzügelwettbewerb und Reiterwettbewerben berücksichtigt. Für die Größeren wird es Prüfungen bis Klasse A geben – und auch etwas Action, etwa im Stafettenspringen oder in einem Staffellauf zu Pferde über Hindernisse“, erläutert Manuela Meyer, Pressewartin des RC „Sport“.

Ein letzter vorbereitender Arbeitsdienst steht am kommenden Sonnabend, 3. September, auf dem Programm. Das Turnierteam bittet die Vereinsmitglieder, um 9 Uhr zahlreich anzutreten, um der Reitanlage „den letzten Schliff vor dem Turnier“ zu geben.