Regentschaft liegt in weiblicher Hand

Nach Proklamation und Pokalübergabe am Sonntag – von links: Uwe und Niklas Lustig mit Isabel Strupat, Rainer und Ute Schadwinkel, Dennis Schadwinkel und Janina Rickmann, Steffen Wenke und Anneke Sander, Colin Mende, Leonie Dietrich, Fynn Hoheisel, Michelle Dietrich und Meike Brümmer. - Foto: Rinne

Dünsen - Von Jürgen Bohlken und Holger Rinne. Ute Schadwinkel durfte sich am Sonntagabend als neue Schützenkönigin des Schützenvereins Dünsen so richtig feiern lassen. Vor ihr und ihrem Mann Rainer liegt nun eine einjährige Regentschaft.

28 Anwärter hatten die Würde erringen wollen. Eines Umschießens bedurfte es nicht. Wohl aber eines Stechens um die Vizekönigswürde: Hier fiel die Entscheidung zwischen den Wettbewerbern Frank Sontowski und Dennis Schadwinkel. Letzterer setzte sich durch. Er und Janina Rickmann bilden das neue Vizekönigspaar.

Um die Jungkönigswürde wetteiferten zwölf Anwärter. Am Ende proklamierte der Schützenvereinsvorsitzende Uwe Lustig unter Freudentränen seinen eigenen Sohn Niklas, der – mit Isabel Strupat an seiner Seite – die Regentschaft antrat. Vizejungkönig wurde Steffen Wenke; Anneke Sander steht ihm zur Seite. Das neue Kinderkönigspaar bilden Majestät Leonie Dietrich und Prinzgemahl Fynn Hoheisel – und das neue Vizekinderkönigspaar Colin Mende und Michelle Dietrich.

In der Rangfolge der tagesbesten Schützinnen und Schützen belegte Rainer Schadwinkel Rang eins – vor Melanie Meyer und Dieter Bramkamp. Der Peter- und Michael-Pokal ging an Meike Brümmer. Während der Proklamation der neuen Majestäten herrschte am Sonntagabend eine prächtige Stimmung, nachdem die Grünröcke zu den Klängen von „Preußens Gloria“, gespielt von den „Klosterbachtalern“, ins Festzelt beim „Landhaus Dünsen“ einmarschiert waren.

Monika Sulz, die neue Alterskönigin, und Vizealterskönig Uwe Kräkel kamen bereits am Sonnabend auf dem Schützenfest zu Ehren. Außerdem stand die Verleihung diverser Trophäen auf dem Programm: Im Wettstreit um den Korporalschaftspokal hatte die vierte Korporalschaft gesiegt; auf den Plätzen folgten die erste, dritte und zweite. Den Ole-Lüt-Pokal errang Monika Sulz – und den von Kindern mit dem Lichtpunktgewehr ausgeschossenen Wilhelm-Tell-Pokal Tessa Meyer.

Der Schützenfestpokal/Kinder ging an Marie Hopp. Bei den „Großen“ errang Melanie Meyer die entsprechende Trophäe (die Plätze zwei und drei belegten Dieter Bramkamp und Daniel Schadwinkel). Teils in Abwesenheit ehrte der Verein für langjährige Mitgliedschaft Herbert Borchers, Fritz Diederichs und Ewald Pleus (alle 60 Jahre), Werner Mester (50 Jahre), Rainer Hartel, Helga Rode, Daniela Rode-Krumdiek und Lenie Striese (alle 40 Jahre) sowie Bernd Hüskes, Jens Landgraf, Hans-Ulrich Melloh, Renate Steenken und Mark Wulferding (alle 25 Jahre). Den Dienstgrad „Unteroffizier“ bekamen Daniel Schadwinkel, Domenik Mester und Arne Schneider verliehen. Die Festbälle mit der Band „Street Lights“ waren nach Angaben des Schützenvereins Dünsen gut besucht. Wegen des WM-Spiels der deutschen Elf gegen Schweden habe sich das Zelt am Sonnabend allerdings mit etwas Verzögerung gefüllt.

Das letzte „Schützenfestkapitel“ in Dünsen folgt am Sonnabend, 30. Juni. Um 18 Uhr beginnt die Nachfeier.