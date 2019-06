Regenrückhaltebecken rückt nach Norden

Die Wählergemeinschaft Dünsen (WGD) setzte sich mit ihrer Ein-Stimmen-Mehrheit im Rat gegenüber der „Opposition“ konsequent durch: Zweigeschossige Blocks mit jeweils bis zu vier Wohneinheiten sollen nun ausschließlich in dem hier mit C markierten Teilbereich (rot umrandet) zulässig sein; weil dafür die Mindestgrundstücksgröße auf 1 000 Quadratmeter festgezurrt worden ist, kämen maximal zwei solcher Baukörper in Betracht. Die SPD scheiterte trotz Rückenwinds seitens der Dünsener Bürgerliste (DBL) mit ihrem Vorstoß, zweigeschossige Bebauung in den Bereichen A und B (statt in C) zu ermöglichen. Die DBL wiederum kam mit ihrem Antrag, die Stichstraße zwischen C und E auf fünf Meter zu verbreitern, trotz Unterstützung der SPD nicht durch; ein zweiter DBL-Antrag, der vorsah, im ganzen Wohngebiet auch zweigeschossige (Mehrfamilienhaus-)Bebauung zuzulassen, stieß bei der WGD-Ratsmehrheit auf Ablehnung; die SPD-Fraktion enthielt sich. Planzeichnung: Plankontor Oldenburg

Dünsen - Von Jürgen Bohlken. Eigentlich hatte der Rat der Gemeinde Dünsen die Bauleitplanung für das Neubaugebiet „Am Buchenhain“ am Mittwoch in der Zufluchtskirche bereits mit einem Satzungsbeschluss zum Ende bringen wollen. Doch wegen einer Umplanung, die eine neuerliche Auslegung und eine zweite „Beteiligungsrunde“ erfordert, dauert das Verfahren nun doch länger als erwartet. „Nach der bisherigen Planung hätte das Regenrückhaltebecken höher gelegen als die Erschließungsstraße. Das hätte nicht gut ausgesehen“, so Bürgermeister Hartmut Post.

Das Rückhaltebecken soll nun nach Norden rücken – in den Bereich der ehemaligen Kläranlage. Diese Fläche gehört der Gemeinde Dünsen zwar nicht, aber der Eintrag der erforderlichen Grunddienstbarkeit ins Grundbuch ist bereits vollzogen. Positiver Nebeneffekt: Durch die Verlagerung des Beckens gewinnt die Gemeinde drei Bauplätze (mit insgesamt 2 145 Quadratmetern) hinzu, sodass sie statt bislang 25 Flächen nun 28 veräußern kann.

Keine Spur von Harmonie im Rat

Bis zu diesem Punkt fand der Planentwurf die Zustimmung aller drei Fraktionen. Harmonie herrschte gleichwohl keineswegs während der jüngsten Ratssitzung. Die Wählergemeinschaft Dünsen (WGD), die mit sechs Mandatsträgern die Mehrheit stellt, setzte nun doch das Areal neben dem Spielplatz im Südwesten des Plangebietes als (einzige) WA II-Teilfläche durch (in diesem Teil des allgemeinen Wohngebiets dürften auch Mehrfamilienhäuser mit bis zu vier Wohneinheiten in zwei Vollgeschossen bei maximal 6,50 Metern Trauf- und höchstens 9,50 Metern Firsthöhe entstehen). In der vorangegangenen Sitzung war ihr das nicht gelungen, weil ein Fraktionskollege fehlte; die beiden „Lager“ aus SPD/Dünsener Bürgerliste (DBL) sowie WGD hatten sich mit Anträgen ausgehebelt. Ergebnis damals: WA II-Ausweisung im nordwestlichen Zipfel des Plangebietes – oberhalb der Erschließungsstraße „Am Buchenhain“. Die schon einmal geführte Diskussion darüber, wie viel zweigeschossige Mehrfamilienhausbebauung wo im Planentwurf dargestellt werden soll, wiederholte sich am Mittwoch.

SPD und DBL sahen das Erfordernis, hinreichend günstigen Wohnraum für ältere und auch jüngere Mitbürger zu schaffen. Der WGD lag indes daran, vor allem die tatsächliche – riesengroße – Nachfrage nach Einfamilienhäusern zu bedienen. Sie vertrat den Standpunkt, eine WA II-Teilfläche reiche aus, zumal auch in den WA I-Bereichen Gebäude mit zwei Wohneinheiten gebaut werden dürften. Im Übrigen sei ja die Möglichkeit für Wohnblocks im Planentwurf berücksichtigt. „Das bräuchten wir nicht zwingend zu machen“, stellte Heinrich Dittmer-Hohnholz (WGD) klar.

Die DBL vertrat die Ansicht, die Gemeinde Dünsen könne die Art der Bebauung über den Verkauf der Grundstücke hinreichend steuern und müsse sich daher in der Bauleitplanung nicht unnötig selbst beschränken.

Wunschpreis: Unter 100 Euro pro Quadratmeter

Für ihren Antrag, im ganzen Gebiet auch zweigeschossige Mehrfamilienhausbebauung zuzulassen, stimmte nur die DBL selbst. Planerin Franziska Lüders lieferte ein Argument für die Trennung von WA I und WA II: Wer ein Grundstück erwerbe, wolle wissen, welche Art von Häuser er in direkter Nachbarschaft zu erwarten habe. Ein Bauwilliger, Björn Wiedemann, bestätigte das in der Einwohnerfragestunde. Die SPD hielt die Lage der von der WGD favorisierten und letztlich durchgeboxten WA II-Fläche für ungünstig. Sie verwies auf die angrenzende, eher schmale Stichstraße und darauf, dass Müllfahrzeuge nicht rückwärts fahren dürfen (daher müssten etliche Abfallbehälter hin- und hergeschoben werden). Die DBL beantragte, die Stichstraße von vier auf fünf Meter zu verbreitern. Die SPD wollte mehr WA II-Ausweisung, und zwar an anderer Stelle – im westlichen und nordwestlichen Bereich des Baugebietes. Doch keiner der Anträge von SPD und DBL fand eine Mehrheit. Die WGD machte keinerlei Zugeständnisse.

Die Bauwilligen, die an der Sitzung teilnahmen, schienen der Kontroverse und des Streits über das Wo und Wieviel an WA II-Ausweisung schon ein wenig überdrüssig zu sein. Sie interessierte vor allem, was das Bauland voraussichtlich kosten wird. Ebenso wurde die Hoffnung auf einen zügigen Verlauf des weiteren Planverfahrens und der nachfolgenden Schritte (Erschließungsplanung, Grundstückspreisfestlegung, Baulandvergabe) laut – auch vor dem Hintergrund gesetzter Fristen für das Baukindergeld. Für diese staatliche Leistung gilt: Der Kaufvertrag muss bis zum 31. Dezember 2020 unterzeichnet sein; bis dahin muss auch die Baugenehmigung vorliegen. Da das Baukindergeld ausschließlich für eigens genutztes Wohneigentum gewährt wird, ist der Einzug ins Eigenheim für den Förderzeitraum entscheidend. Bis zu sechs Monate nach Einzug kann die staatliche Förderung beantragt werden.

Zurück zu „Am Buchenhain“: Was der Quadratmeter voll erschlossen kosten wird, hängt entscheidend von den derzeit noch nicht konkret absehbaren Aufwendungen für die Erschließung ab. Bürgermeister Hartmut Post wünscht sich jedenfalls einen Preis von „unter 100 Euro“.