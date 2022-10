Grenzwissenschaft und Großsteingräber: Zwischen Esoterik und Erkenntnis

Von: Jürgen Bohlken

Die Reckumer Steine gehörten nach einem Kongress zu den Besichtigungszielen der Gruppe um Frank Peters (vorn rechts). © Bohlken

Reckum/Landkreis – Wie konnten es die Menschen in der Jungsteinzeit schaffen, tonnenschwere Steine mit den bescheidenen Mitteln zu transportieren, die ihnen zur Verfügung standen? Woran haben sie sich bei der Ausrichtung der Kolosse orientiert? Und welche rituelle Bedeutung hatten die Megalithgräber? Für solche Fragen interessiert sich das von Frank Peters aus Hude geleitete Forum für Grenzwissenschaften und Kornkreise (FGK) mit Sitz in Zierenberg bei Kassel genauso wie die 1990 in Rüsselsheim gegründete, heute im bayerischen Hohenpeißenberg ansässige Europäische Gesellschaft für frühgeschichtliche Technologie und Randgebiete der Wissenschaft (Efodon). Daher war es kein Zufall, dass sich am Freitagvormittag eine gemischte FGK-Efodon-Gruppe Relikte der Jungsteinzeit im Oldenburger Land anschaute – im Beisein von Heimatforscher Dirk Faß aus Großenkneten-Sage.

Das Spektrum der Besichtigungsziele reichte vom Harpstedter Sonnenstein (Replik) über die Kleinenkneter Steine bis hin zu Visbeker Braut und Bräutigam. Vorangegangen war ein Kongress in Wüsting zur Straße der Megalithkultur und zu „Heiligen Linien durch Ostfriesland“.

Die Reckumer Steine weckten das besondere Interesse der Gratwanderer zwischen Esoterik und Wissenschaft, die sich teils aus Oberbayern und teils aus dem Großraum Oldenburg/Bremen rekrutierte. Denn vor sechs Jahren hatte Hermann Speckmann aus Ganderkesee einen ungewöhnlichen Findling mit einem gitterähnlichen Muster aus Vertiefungen entdeckt. Der passe eigentlich nicht zu den Reckumer Steinen und sei erst im späten 20. Jahrhundert hinzugefügt worden. Die auffälligen Rillen ähneln durchaus den Spuren eines Grubbers, also eines landwirtschaftlichen Bodenbearbeitungsgerätes der Moderne. Speckmann will aber Indizien für eine in der Jungsteinzeit zu verortende Urheberschaft entdeckt haben. „Handelt es sich um die Darstellung einer Dolmengöttin? Steckt ein Ritus dahinter? Vielleicht ein Schamanenkult?“, fragte sich der Ganderkeseer – und witterte eine Sensation.

„Kultplätze und Riten interessieren mich generell. Ich wüsste schon gern, was der Hintergrund der Steinlegungen gewesen ist“, begründete Andrea Fink (Ottobrunn) von der Efodon ihr Interesse an Kongress und Exkursion. Dirk Faß äußerte indes Zweifel, dass es sich bei den Megalithgräbern wirklich um solche handelt. „Nach meiner Überzeugung sind sie reine Kultstätten gewesen. Die Menschen, die sie angelegt haben, waren durchaus intelligent. Sie haben sich genau den Ort ausgeguckt, an dem sie bauen. Typisch sind beispielsweise die Hanglage und die Nähe zu Wasser, zumal die Leute an Gewässern siedelten“, sagte der Heimatforscher. Die praktizierten Riten dürften nicht zuletzt mit den Ängsten zu tun gehabt haben, die in der Jungsteinzeit allgegenwärtig gewesen sein müssen – etwa mit der Furcht vor Naturkatastrophen und den Unwägbarkeiten des Wetters.

So viel Aufwand für eine banale Grabstätte?

Für Frank Peters passt der immense Aufwand, der in den Anlagen steckt, nicht zu dem recht banal anmutenden Grabstätten-Zweck. Andererseits: Frühe Hochkulturen wie die Ägypter haben nicht minder viel Zeit und Mühsal investiert, um ihre gottgleichen Herrscher zu bestatten. Die Pyramiden von Gizeh sind nichts anderes als ein imposanter Pharaonen-Friedhof. Sie wecken bekanntermaßen ebenfalls ein hohes grenzwissenschaftliches Interesse. Das manifestiert sich erfahrungsgemäß stets dort, wo Forschung zu wenige Antworten gibt und wo Wissenschaft Zweifel an der Plausibilität ihrer Erklärungsversuche nährt.

Experiment mit ernüchterndem Ausgang

Trotz des gemeinsamen Interesses an Grenzwissenschaften „sind wir alle bodenständig“, versicherte Frank Peters. Kongress- und Exkursionsteilnehmer Peter Hattwig aus Bremen erzählte von einem Experiment, das vor Jahren große Medienaufmerksamkeit erregt hatte: „Die Steine in Stonehenge wiegen bis zu 50 Tonnen. Man hat versucht, den Transportweg nachzuvollziehen, den sie genommen haben. Dafür wurde ein einfaches Boot gebaut – mit Mitteln und Material, mit denen es die Menschen der Jungsteinzeit hätten bauen können. Der Stein, der damit befördert werden sollte, wog gerade mal etwa anderthalb Tonnen. Er ist trotzdem mitsamt dem Boot versunken.“

Wasserader oder „Energielinie“?

Zu der Exkursionsgruppe gehörten auch Rutengänger. Vermutungen von Grenzwissenschaftlern gehen dahin, dass steinzeitliche rituelle Stätten dort entstanden, wo die mit der Natur lebenden Menschen eine besondere Energie verspürten. „Sie liegen auf Wasseradern“, konstatierte Frank Peters. „Eher auf Energielinien, den sogenannten Drachenlinien“, erwiderte Dirk Faß – mit Bezug auf die Geomantik, einer ganzheitlichen Lehre mit Nähe zum Feng Shui, die versucht, die „Identität eines Lebensraums“ zu ergründen.

Beweise für solche Theorien gibt es freilich nicht.