Pferdeführerschein und Reitabzeichen: Alle 16 Prüflinge bestehen

Die erfolgreichen Prüflinge mit Kursleiterin Sarah Niebuhr, die einen Blumenstrauß von den Teilnehmern erhielt. © RCS

Köhren – Nach einem Lehrgang zur Vorbereitung auf die Abnahmen für das Reitabzeichen und/oder den Pferdeführerschein beim Reitclub „Sport“ Harpstedt in Groß Köhren haben alle 16 Prüflinge, darunter Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, bestanden. Neben Glückwünschen der Prüfungsrichter erhielten sie jeweils Urkunde und Anstecknadel.

Das Reitabzeichen der Klasse 4 errangen Pauline von Goebler (dressurspezifisch), Anouk Wachholder und Luisa Mahlstedt. Über den Pferdeführerschein freuten sich Celine Dutsch, Jana Meiche, Lia Niebuhr, Wiebke Lindenbauer, Lena Ebert, Lia Gatz, Lene Constabel, Franziska Wodtke und Luise Hormann. Das Reitabzeichen der Klasse 5 ging an Amelie Sander, Berenike Oldenburg, Emma Walter, Greta Hormann, Celine Dutsch, Jana Meiche und Lia Niebuhr.

Im Vorbereitungskurs hatte für die Reitabzeichen-Anwärterinnen von Montag bis Donnerstag Dressur- und Springtraining auf dem Programm gestanden. Täglich kamen mehrere Stunden Theorie hinzu.

Das Reitabzeichen der Klasse 5 ist das erste der sogenannten Leistungsabzeichen. Die Absolventen können sich damit in die Leistungsklasse (LK) 6 einstufen lassen. Sie dürfen dann an Turnieren gemäß Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) starten. Aus der Erlangung des Reitabzeichens der Klasse 4 ergibt sich die Berechtigung, sich in die LK 5 einstufen zu lassen und Turnierprüfungen auf einem höheren Niveau als mit LK 6 zu reiten.

„Die Teilnehmerinnen am Kurs zum Pferdeführerschein erfuhren viel über Pferdepflege und -verhalten, über den artgerechten Umgang und die Haltung. Sie erlernten ebenso Bodenarbeit und das Verladen von Pferden. Der Pferdeführerschein gilt als Kompetenznachweis für den richtigen und artgerechten Umgang mit dem Pferd“, erläutert der Reitclub „Sport“ Harpstedt in einer Pressemitteilung.

Während der Vorbereitungswoche erarbeitete jede Absolventin ein Thema, das sie in Form eines Referats den anderen Mitwirkenden vorstellte. Die Kursleitung sowie den Reit- und Theorieunterricht übernahm Sarah Niebuhr, ihres Zeichens Pferdewirtschaftsmeisterin mit klassischer Reitausbildung, außerdem selbst erfolgreich im Springen bis Klasse M und in der Dressur bis Klasse S**.