RC „Sport“ Harpstedt sahnt ab

Freuen sich über ihre Erfolge: Emma Konnemann, Nike Constabel, Lia Gatz, Neele Kurzke, Anouk Wachholder, Amelie Borchers, Daria Venzke und Mira Constabel (v.l.). © RC „Sport“

Harpstedt – Alle vier Reiterinnen des RC „Sport“ Harpstedt, die am Sonnabend beim Turnier der Sportfreunde Rathlosen auf dem Groß Mackenstedter Gelände von Mellis Reitershop im „Jump and Run“ starteten, „wurden platziert“, teilt der Verein mit. Daria Venzke siegte auf „Dambeldor 2“ mit Läuferin Mira Constabel. Platz drei erkämpfte sich Nike Constabel auf „Coby L“ mit Läuferin Emma Konnemann, Rang fünf Anouk Wachholder auf „Diamond Daggi“ mit Läuferin Amelie Borchers und Platz acht Neele Kurzke auf „Anka“ mit Läuferin Lia Gatz.

„Beim ,Jump and Run‘ reitet als Erstes ein Reiter einen niedrigen Springparcours und klatscht am Ende den Läufer ab, der ebenfalls den Parcours bewältigen muss. Hier hängt der Sieg also nicht nur von der Schnelligkeit und dem Geschick des Pferdes ab, sondern auch von der Fitness des Laufpartners“, erläutert Manuela Meyer, Pressewartin des RC „Sport“.

In der Stilspringprüfung der Klasse E siegte die Paarung Nike Constabel/„Coby L“, gefolgt von Daria Venzke/„Dambeldor 2“ auf Platz zwei. Beide starteten für den RC „Sport“ Harpstedt. „In einer Stilspringprüfung“, so Manuela Meyer, „wird überprüft, inwieweit sich der Reiter in seiner Ausbildung auf dem richtigen Weg befindet. Statt Fehlerpunkten zählt hier eine Wertnote. Es geht darum, wie harmonisch Reiter und Pferd durch korrektes Reiten einen Parcours bewältigen. Stangenabwürfe sind Nebensache und fließen nur als Notenabzug in die Gesamtwertung ein.“