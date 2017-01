Wie der Rausch die Wahrnehmung trübt

Harpstedt - Von Anja Rottmann. Sie enden oft tragisch, mitunter tödlich – „Disco-Unfälle“ junger Fahranfänger, begünstigt durch Imponiergehabe und Selbstüberschätzung in Kombination mit Promille oder Betäubungsmitteln am Steuer. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist eine Präventionsveranstaltung für die drei zehnten Klassen der Oberschule Harpstedt zu sehen: Am Mittwoch kam zuerst die R10a zum Zuge. Locker-flockig brachte Polizeihauptkommissar Rolf Quickert, bekanntlich auch Verkehrssicherheitsberater für den Landkreis Oldenburg, den Schülern das ausgesprochen ernste Thema „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ näher.

Die 22 Jugendlichen der R10a und ihre Klassenlehrerin Patricia Korb lauschten gebannt seinen Ausführungen und brachten sich mit konstruktiven Beiträgen aktiv ein.

Acht Prozent der Fahrer auf deutschen Straßen sind zwischen 17 und 25 Jahre jung. Die Zehntklässler streben den Pkw-Führerschein nach eigenem Bekunden hauptsächlich an, um schlicht von A nach B zu kommen. Die Führerscheinstelle, so verdeutlichte Quickert, könne entscheiden, wem er ausgestellt werden dürfe – und wem nicht. Die Behörde erfahre alle relevanten Vergehen. Wer etwa durch Alkohol- und Drogenkonsum oder Aggressivität negativ in Erscheinung trete und dort gemeldet werde, dem könne unter Umständen die angestrebte Fahrerlaubnis erst einmal versagt bleiben. Sehr schnell könne in solchen Fällen der sogenannte „Idiotentest“ angeordnet werden. Diese Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) ziehe nicht selten eine enorme Verzögerung mit Blick auf die Erlangung des Führerscheins nach sich. Die Durchfallquote bewege sich bei beachtlichen 15 Prozent.

Die Zehntklässler machten sich am Fahrsimulator selbst ein Bild, wie es sich anfühlt, mit 0,8 Promille am Straßenverkehr teilzunehmen. Sie trugen jeweils eine Rauschbrille, die das für die Alkoholisierung typische eingeschränkte und getrübte Sichtfeld nachempfand. Die Schüler bekamen vor Augen geführt, wie enorm schwierig es ist, in berauschtem Zustand Verkehrssituationen zeitig genug wahrzunehmen und richtig einzuschätzen.

Von Alkohol bis Heroin

Auf die Frage, welche Drogen denn wohl im heutigen Freizeitverhalten von Jugendlichen eine Rolle spielten, fanden etliche Erwähnung: Von Alkohol, Koffein und Nikotin über Cannabis und Speed bis hin zu Heroin und Medikamenten reichte die Bandbreite.

Die Schüler bekamen vermittelt, der Genuss legaler Drogen wie Alkohol oder Koffein lasse sich zumindest innerhalb gewisser Grenzen maßvoll gestalten; bei vielen illegalen steuere indes für gewöhnlich schnell der Suchtfaktor den Konsum. Zur Sprache kamen auch die Designerdrogen mit ihren unberechenbaren Cocktails aus Wirkstoffen.

Den Zehntklässlern blieb nicht verborgen, dass nicht nur Alkohol, sondern ebenso andere Rauschmittel einschließlich Cannabis und Ecstasy die Verkehrstüchtigkeit herabsetzen und eine extreme Beeinträchtigung von Koordination und Wahrnehmung bewirken. Die bewusstseins- und verhaltensverändernde Wirkung sei nicht zu unterschätzen, verdeutlichte Quickert. Bei Cannabis etwa gehe mit Übermüdung häufig eine erhöhte Risikobereitschaft einher. Aus dauerhaftem Ecstasy-Genuss resultierten Langzeitschäden am Gehirn; im Straßenverkehr könne die durch den Konsum bedingte extreme Gleichgültigkeit verheerende Folgen haben. Kokain und Crack seien als Depressionsauslöser bekannt; die Suizid-Tendenz nehme zu. LSD-Konsumenten erlitten als Folge starker Halluzinationen einen totalen Verlust der Selbstkontrolle.

Der schmale Grat zwischen Ordnungswidrigkeit und Straftat

Als Quintessenz nahmen die Zehntklässler mit: Für jede Droge steht ein spezifisches Verhaltensmuster. Ein kleiner Film konfrontierte sie mit möglichen Folgen des Konsumierens einer Designerdroge: Der Berauschte setzt sich in einem Zustand aus Selbstüberschätzung und vermeintlicher Coolness trotz kurzfristiger Blindheit ans Steuer und fährt los – in Schlangenlinien...

Anhand von Beispielen erläuterte Quickert den schmalen Grat zwischen Ordnungswidrigkeit und Straftat. Seine Botschaft lautete: „Don’t drug and drive!“ Kein Alkohol und keine Drogen am Steuer – und niemals zu jemandem ins Auto einsteigen, der berauscht ist oder auch nur einen berauschten Eindruck erweckt! Schon der Verdacht, dass Promille oder Betäubungsmittel im Spiel sein könnten, sollte dazu animieren, dem Fahrer die Autoschlüssel abzunehmen.

„In Kürze bietet der Landkreis Oldenburg in Ahlhorn wieder ein Pkw-Fahrsicherheitstraining für junge Fahrerinnen und Fahrer bis 25 Jahre an, die ihren Wohnsitz im Landkreis Oldenburg haben“, kündigte Quickert an und rührte die Werbetrommel für dieses vom Landkreis bezuschusste Angebot. Der Kosten-Eigenanteil betrage nur 20 Euro. Trainiert würden unter anderem das Bremsen oder auch das Ausweichen auf nasser und glatter Fahrbahn. Die Teilnehmer lernten insgesamt das Fahrzeug und ihre eigenen Fähigkeiten besser kennen, erläuterte der Polizeihauptkommissar.

Nähere Informationen dazu hat die Verkehrswacht für den Landkreis Oldenburg online gestellt: www.landesverkehrswacht.de/verkehrswacht-fuer-den-landkreis-oldenburg/programme/pkw-fahrsicherheitstraining.html