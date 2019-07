Im Rausch der Steine: Harpstedt ist „stoned“

Viele Spaziergänger schlendern seit Wochen mit besonders wachen Augen durch die Natur. Blicke wandern auf Stellen, die vormals zumeist unbeachtet blieben. Harpstedt ist „stoned“! Mit Drogen hat das gar nichts zu tun. Wohl aber ein wenig mit Sucht. Und auf jeden Fall mit Steinen. Die nämlich sind die Objekte der Begierde.

VON JÜRGEN BOHLKEN

Harpstedt – Wer's noch nicht mitbekommen hat: Das eigene abgelichtete Mittagessen zu posten, gilt als megaout. Voll im Trend liegen hingegen Aufnahmen von gefundenen Steinen auf der Seite der öffentlichen Facebookgruppe „HarpStones“. Da geht es natürlich nicht um irgendwelche unscheinbaren „Brocken“. Sondern um Steine, die kreative Mitbürger mit Liebe zum Detail bemalt und an Orten eigener Wahl ausgelegt haben. Hunderte sind bereits „im Umlauf“. Und fast täglich, so der Eindruck, kommen neue hinzu.

Manche zeigen lustige Tiere, etwa die „kuhle Kuh“, Snoopy von hinten, Schnecken, Marienkäfer, Fische oder Katzen. Andere nehmen mit Gemeindewappen oder einer Ansicht des Amtshofes Bezug auf Harpstedt und die Samtgemeinde. Wieder andere tragen kleine Botschaften mit sich – teils bestehend aus einem einzigen Wort wie „Love“ oder „Glück“, mitunter auch in Form von Lebensweisheiten, etwa: „Ein Fremder ist ein Freund, den man noch nicht kennt“. Das Herz als Symbol für Liebe, das Schweinchen als Sinnbild für Glück, Florales, Filigranes im Mandala-Style, kauzige oder lustige Figuren – die Urheber der kleinen Kunstwerke lassen sich richtig was einfallen.

Längst überwinden die Harpstedter „Stones“ nicht mehr nur Gemeinde-, Kreis- und Bundesländergrenzen. Sie werden „international“. Einige haben es schon nach Dänemark, Schweden und Spanien geschafft. Die Sommerferien begünstigen das Vordringen in die „weite Welt“. Viele Familien verreisen aktuell mit Auto oder Flugzeug. Gut möglich also, dass sich der Zoll schon mal beim „Durchleuchten“ von Koffern darüber wundert, dass ausgerechnet Steine im Gepäck gelandet sind. Die gibt's schließlich wie Sand am Meer, und zwar in aller Herren Länder. Aber die bemalten Harpstedter Exemplare sind eben gerade nicht austauschbar, sondern Unikate. Jeder Mitbürger kann mit schönen Farben und etwas Talent selbst welche erschaffen – und sie dann im öffentlichen Raum platzieren. Irgendwann findet sie irgendwer, lichtet sie ab, postet das Foto in die Gruppe „HarpStones“ und legt das Fundstück seinerseits an einem Ort eigener Wahl aus. Dass ein Finder ein besonders schönes Stück behält, geschieht auch gelegentlich.

Die Idee ist geklaut, aber gut: Mit den Harpstedter Steinen hatten die Initiatorinnen Nicole Windeler, Roswitha Stevens, Britta Schütte und Anke Stiller einen Trend aus den USA abgekupfert (wir berichteten). Der Erfolg gibt ihnen Recht: Ihre Facebookgruppe besteht inzwischen aus knapp 400 Mitgliedern.

Damit die Finder wissen, was sie mit den Steinen machen sollen, wird für die Rückseite jedes Exemplars eine aufzumalende „Kurzanleitung“ in standardisierter Form angeraten; sie soll aus den Worten „Freuen! Posten! Neu auslegen!“, dem Facebook-Logo (kleines weißes F in blauem Quadrat) sowie dem Gruppennamen „HarpStones“ bestehen.

Nicole Windeler hat nach eigenem Bekunden schon mehr als 100 Steine bemalt. „Es bereitet den Leuten einfach Freude, wenn sie welche in der Natur entdecken. Es zaubert ein Lächeln in ihre Gesichter“, weiß sie. Die 42-Jährige musste selbst lange auf ihr erstes „Fundstück“ warten. Als sie dann doch einen Harpstedter Stein erblickte, sei ihr erster Gedanke gewesen: „Endlich hat's geklappt.“ Da sich längst nicht jeder bei Facebook angemeldet habe, sei übrigens zusätzlich die Gründung einer WhatsApp-Gruppe in Planung.

Außerdem soll es am Sonntag, 1. September, von 10 bis 16 Uhr eine für jedermann öffentliche Aktion in der Oberschule Harpstedt geben, sofern die Schulleitung einwilligt, dass dafür der Kunstraum genutzt werden darf: Wer Lust hat, der kann dann in Gemeinschaft mit anderen Steine bemalen.

Einer Anmeldung bedarf es nicht. Nicole Windeler und ihre drei Mitstreiterinnen wollen Steine, Acrylfarben, Eddingstifte (Permanent Marker) sowie Klarlack zur Verfügung stellen. Doch natürlich darf jeder gern auch eigenes Material mitbringen. „Die Steine sollten glatt sein. Nur dann lassen sie sich gut bemalen“, spricht Windeler aus Erfahrung. Auf den Termin kommt unsere Zeitung zu gegebener Zeit zurück.