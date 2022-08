Raser mit drei Kindern im Auto 87 km/h zu schnell unterwegs

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei kontrollierte in Groß Ippener die Geschwindigkeit © imago/Symbolbild

Die Polizei hat in Groß Ippener einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der auf einer Strecke, auf der Tempo 70 erlaubt ist, 157 Stundenkilometer fuhr. Im gefährlich schnell fahrenden Auto befanden sich drei Kinder.

Wie die Polizei berichtet, hatte sie bereits am Donnerstag eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Annenstraße in Groß Ippener eingerichtet. In der Zeit von 19 bis etwa 21.30 Uhr wurde die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern gemessen, die von der Anschlussstelle Groß Ippener in Richtung Delmenhorst unterwegs waren.

Elf Fahrzeuge waren dabei deutlich zu schnell. Den erschreckenden Höchstwert mussten die Beamten bei einem Delmenhorster messen. Er befuhr die Annenstraße, auf der 70 km/h erlaubt sind, mit 157 km/h. Zusätzlich befanden sich drei Kinder in seinem Opel.

Alle Temposünder wurden im Anschluss direkt angehalten und mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Es drohen zum Teil empfindliche Bußgelder und Fahrverbote, so die Ordnungshüter.

Auch Kontrolle in Delmenhorst

Am Mittwoch haben Beamte der Polizei Delmenhorst eine weitere Geschwindigkeitskontrolle vorgenommen. Diesmal waren sie auf der Bremer Heerstraße aktiv. Zwischen 5 und 7.30 Uhr wurde die Geschwindigkeit von Fahrzeugen gemessen, die auf der Bremer Heerstraße in Richtung Delmenhorst unterwegs waren.

Insgesamt passierten 228 Fahrzeuge den überwachten Bereich. In 14 Fällen wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten, so die Polizeipressestelle am Mittwoch. Zwölf Personen müssen sich nun auf die Zahlung eines Verwarngeldes einstellen. Zwei weitere Personen waren so schnell unterwegs, dass sie mit der Verhängung eines Bußgeldes und in einem Fall sogar mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 105 km/h - der Fahrer war also 55 km/h zu schnell.