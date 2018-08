Rasanter Sport bei wechselhaftem Wetter

Dünsen - Dünsen hat sich am Sonnabend als Korbballhochburg präsentiert. Der dort beheimatete Sport-Club bat zum Korbball-Sommer-Turnier im Freien und konnte sich über eine beachtliche Resonanz freuen. Aus der weiblichen A-, B- und D-Jugend kämpften Teams sowie zusätzlich Frauenmannschaften auf Spielfeldern in Hallenfeldgröße um Platz und Sieg. Zuschauer genossen den rasanten Sport mit sehenswerten Zweikämpfen.

Nach einem sommerlichen Auftakt bei Sonnenschein auf dem Muna-Sportplatz setzte immer wieder – teils starker – Regen ein. „Wir haben in diesen Phasen den Spielbetrieb kurz unterbrochen und danach weitergespielt. Es passte insgesamt trotzdem alles sehr gut“, zeigte sich Spartenleiterin Laura Puchler, die beim SC Dünsen bei den Frauen spielt und außerdem zusammen mit Alena Schadwinkel die B-Jugend trainiert, zufrieden. Beide gehörten ebenso dem Orga-Team an wie Marina Meyer, Katrin Wessel, Maren Wenke, Kim Elena Schorr, Sophie Völkner, Krzysztof Lasak und Marta Lunkeit. Zusätzlich verhalfen weitere Helfer dem Turnier zum Erfolg. Für Stärkungen in fester und flüssiger Form war auch gesorgt.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass alle 21 gemeldeten Mannschaften trotz des durchwachsenen Wetters erschienen sind und bis zum Ende durchgehalten haben“, sagte Laura Puchler. Das sportliche Abschneiden des SC Dünsen kommentierte sie diplomatisch-augenzwinkernd: „Als Gastgeber haben wir uns natürlich zurückgehalten und die vorderen Plätze den Gästen überlassen.“

Bei der D-Jugend mischten nur drei Teams mit: Hier siegte Thedinghausen. Heiligenrode wurde Zweiter. Dünsen kam auf den letzten Platz. Bei den B-Juniorinnen fand sich wiederum am Ende Thedinghausen oben auf dem Treppchen wieder. Auf Rang zwei und drei folgten Sudweyhe und Findorff. Platz vier teilten sich Dünsen und Heiligenrode. Stuhr trug die redensartliche „rote Laterne“.

Bei den A-Juniorinnen siegte die TSG Seckenhausen. Zweiter wurde Findorff, Dritter Okel und Vierter Dünsen.

Das Frauenturnier beendete Sudweyhe als Goldmedaillengewinner. Silber ging an Brinkum, Bronze an Stuhr. Die weitere Platzierungsreihenfolge: 4. Seckenhausen, 5. Nordwohlde, 6. Heiligenrode, 7. Dünsen 1 und Dünsen 2.

Am Abend verbreitete die Band „Streetlight“ Partylaune in einem Zelt mit Pavillon beim Sportfunktionsgebäude. „Sie hat ordentlich Stimmung gemacht. Es waren nicht ganz so viele Menschen da wie erhofft – wohl wegen des Wetters. Trotzdem hatten wir eine Menge Spaß. Am meisten haben wir uns über Heiligenrode gefreut; die komplette Frauenmannschaft blieb den ganzen Abend über auf der Party“, vermeldete Laura Puchler.

Der SC Dünsen werde ein solches Event zu gegebener Zeit sicher ein weiteres Mal ausrichten. - boh