Baugeschäft Ranke: Eine Ära endet in fünfter Generation

Die Beschäftigten der bisherigen Baugeschäft Eduard Ranke GmbH hat Rolf Schütte (l.) in die neu gegründete RS Ranke Bau GmbH & Co. KG übernommen. Bauingenieur Rolf Ranke (r.) gehört nun zu seinen Angestellten. © Bohlken

Harpstedt – Rolf Schütte, Inhaber der RS Bau GmbH & Co. KG aus Dötlingen, hat das traditionsreiche Harpstedter Baugeschäft Eduard Ranke gekauft. Dessen bisheriger geschäftsführender Gesellschafter Rolf Ranke (64) arbeitet nun als Angestellter in der neu gegründeten RS Ranke Bau GmbH & Co. KG mit Sitz an der Stettiner Straße 2 in Harpstedt. Unternehmer Rolf Schütte (56) lag daran, dass die Marke Ranke Bau im Firmennamen erhalten bleibt.

„Wir verlagern auch unser Büro aus Dötlingen nach Harpstedt“, sagt seine Frau Sabine Schütte (57). Sie unterstützt ihren Mann im Innendienst. Das Büro managt außerdem Andrea Gerdung. Nicht nur sie, sondern alle 14 Mitarbeitenden des bisherigen Baugeschäfts Ranke, beschäftigt die RS Ranke Bau GmbH & Co. KG weiter.

Kooperation statt Wettbewerb

Trotz vergleichbarer Geschäftsfelder in der Baubranche mussten Rolf Ranke und Rolf Schütte nach eigenen Worten nie als Wettbewerber um Aufträge buhlen, weil es in Richtung und Reichweite ihrer Einzugsgebiete kaum Schnittmengen gab. Manche Projekte gingen sie sogar kooperativ als „Arbeitsgemeinschaft“ an. Dazu gehört insbesondere der im Werden begriffene neue Netto-Markt am Junkernkamp in Harpstedt – am „alten“ Inkoop-Standort.

Nachvollziehbare Gründe haben Rolf Schütte dazu bewogen, die Baugeschäft Eduard Ranke GmbH mit Wirkung vom 1. September 2022 zu übernehmen: Einerseits vergrößert sich damit das Geschäftsgebiet, andererseits die „Manpower“ (Belegschaft). Die ursprüngliche Option, in Hockensberg einen neuen Firmensitz für ihr Unternehmen zu realisieren, hatten Rolf und Sabine Schütte nach einer Nutzen-Risiken-Abwägung verworfen.

Alles begann 1848 mit einem Maurerbetrieb

„Ich mache im Prinzip, was die Arbeit angeht, nichts anderes, als ich bislang gemacht habe“, sagt Rolf Ranke. Zu seinen Aufgaben gehöre weiterhin die Bauleitung. Zunächst seien noch alte Baustellen der vormaligen Baugeschäft Eduard Ranke GmbH abzuarbeiten. Rolf Schütte hat sich ebenfalls im Hochbau einen Namen gemacht. „Wir realisieren auch schlüsselfertige Häuser und Immobilien für die gewerbliche Nutzung. Umbauten sind ein weiteres Geschäftsfeld“, sagt er.

2004 machte er seinen Meister im Maurer- und Betonbauerhandwerk. Der Meisterbrief hängt bereits an einer Wand in der erworbenen Unternehmensimmobilie an der Stettiner Straße. „Da bin ich schon stolz drauf“, gibt der 56-Jährige zu. Wie er hat Rolf Ranke sein Handwerk von der Pike auf gelernt: Einem Studium mit Abschluss als Diplom-Ingenieur war eine Maurerlehre vorausgegangen.

Kein Nachfolger aus der eigenen Familie

Die Wurzeln der Marke Ranke Bau reichen sage und schreibe 174 Jahre in die Vergangenheit zurück. Den „Grundstein“ legte 1848 Johann Ranke mit einem Maurerbetrieb, den er damals an der Freistraße 12 gegenüber der Harpstedter Windmühle errichtete. In zweiter, dritter und vierter Generation führten August, Eduard sowie (gemeinsam) Werner und August Ranke das Baugeschäft weiter. Damit einher gingen Standortwechsel und Expansion.

In fünfter Generation hat nun eine Ära ein Ende gefunden. Grund: Rolf Ranke hat in seiner Familie keinen Nachfolger, der bereit wäre, in die väterlichen Fußstapfen zu treten und das Unternehmen weiterzuführen.