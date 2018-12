Rätselhafte Rillen: Bezug zu Schamanenkult?

Reckum - Von Jürgen Bohlken. Ein Stein des Großsteingrabes in Reckum passt nicht zu den anderen. Auffällige Rillen auf der Oberfläche weckten im Juli 2017 das Interesse des Heimatforschers Hermann Speckmann aus Ganderkesee. Seine Frau hatte ihn darauf hingewiesen. Dass die Einritzung von einem Grubber herrührt, darf wohl inzwischen als widerlegt gelten. Nach Überzeugung Speckmanns sowie des Archäologen Dr. Stephan Veil stammt sie von Menschenhand – und mit hoher Wahrscheinlichkeit aus prähistorischer Zeit. Steckt ein Ritus dahinter? Oder gar Schamanenkult? Sollte sich diese Theorie bewahrheiten, käme das einer Sensation gleich.

Ähnliche Rillen wie in jenem Exemplar, das unter den Reckumer Steinen wie ein Fremdkörper wirkt, kannte Speckmann von Darstellungen einer Dolmengöttin – eines Wesens, von dem die Menschen einst annahmen, dass es im Grab hause und für das Wohl der Hofgemeinschaft (Sippe) verantwortlich sei.

Nach einer komplexen archäologischen Untersuchung, initiiert von Dr. Stephan Veil, ehemals Kurator für Archäologie am Landesmuseum Hannover, kamen Veil, der ehrenamtliche Felsbildforscher Jürgen Schmitz-Reinthal und Bezirksarchäologin Jana Esther Fries in einer Publikation in Ausgabe 118 des Oldenburger Jahrbuches zu dem Schluss, dass der Stein ursprünglich nicht zum Großsteingrab gehörte. Vielmehr hätten ihn vermutlich Arbeiter im Zuge von Straßenasphaltierungsarbeiten dort abgelegt.

Es handelt sich um ein Magmatit – mit einem Härtegrad zwischen sechs und sieben. Dass die Rillen mit bohrungsähnlichen Rundungen an den Enden von Menschenhand resultieren, untermauert der Ausgang eines Experimentes, das Landwirt i. R. Heinz-Dieter Schütte aus Hollen auf Speckmanns Bitte hin durchführte: Er fuhr mit einem Schlepper-Grubber-Gespann zweimal über einen Findling, der von seiner Beschaffenheit mit dem Ritzstein von Reckum vergleichbar ist. Das Ergebnis ließ keinerlei ähnliche Rillen erkennen.

Eine rituelle Verbindung erscheint Speckmann naheliegend. Der Beweis für seine erste Vermutung, auf eine „Dolmengöttin in ihrer schematisch anthropomorphen Darstellung“ gestoßen zu sein, sei aber derzeit nicht zu erbringen.

Gleichwohl erkennt Speckmann Parallelen zur Dolmengöttin von Langeneichstädt bei Merseburg. Deren Gesicht ist von drei Querrillen durchzogen (die stehen für Hindernisse, die der Schamane auf seiner transzendentalen Reise überwinden muss). Ebenso von einer langen senkrechten Linie. Diese Ritzung habe zumindest entfernte Ähnlichkeit mit dem auffälligen Reckumer Stein.

Eine Darstellung an einer Steilwand in der Notgasse am Stockerwinkel (Steiermark) sowie ein Felsbild aus dem Tennengebirge weisen indes deutlich größere Übereinstimmungen auf. Speckmann favorisiert wegen dieser Ähnlichkeiten inzwischen die Hypothese, dass auf dem Reckumer Ritzstein ein Schamanenbaum abgebildet ist. Dessen Funktion bestand darin, es dem Schamanen mittels Trancereise zu ermöglichen, in die verschiedenen Bereiche des schamanischen Kosmos vorzudringen.

Der Heimatforscher ist augenscheinlich recht tief in diese Materie eingetaucht. Belegbar aus dem deutschen Raum sei, dass Scheiben mit einem Loch in der Mitte den Schamanen als „Passagen“ für „ihre Reise in die Ober- und Unterwelt dienten“. Mit diesem Wissen, so der Ganderkeseer, ließen sich eventuell auch die beiden Sonnensteine von Harpstedt und Beckstedt anders interpretieren. „Damit wäre dort möglicherweise eine Landschaft mit ausgeprägter schamanischer Kultur zu vermuten.“

Die Bedeutung der Schamanen in den Megalithkulturen werde von der Archäologie immer noch nicht hinreichend gewürdigt, beklagt Speckmann.

Der Reckumer Ritzstein sei jedenfalls ein Unikat. Und seine Einzigartigkeit für das Oldenburger Land sowie für ganz Norddeutschland mache es erforderlich, ihn vor Beschädigungen zu schützen. Die Samtgemeinde Harpstedt und der Heimatbund zwischen Dehmse und Hunte hätten „eine große Verantwortung, sich dafür einzusetzen“.

Es darf wohl als sicher gelten, dass die Diskussion um die Deutung der rätselhaften Rillen weitergehen wird.