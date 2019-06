Radweg wird eingeweiht: Bitte um Anmeldung

Horstedt/Klein Ippener – Der entlang der Ippener Straße und Horstedter Straße (K 53) fertiggestellte Radweg wird am Sonnabend, 29. Juni, offiziell eingeweiht – in Kombination mit einer kleinen Radtour. Der Landkreis Oldenburg, die Samtgemeinde Harpstedt sowie die Gemeinden Groß Ippener und Prinzhöfte laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus den beiden Kommunen, die der Radweg verbindet, zur Teilnahme ein. Anmeldungen erbitten Thomas Hacke, Mitglied des Prinzhöfter Rates (Tel.: 0172/54 57 106), und Carsten Schröder, Ratsherr in Ippener (Tel.: 0172/43 85 274), bis zum 25. Juni. Treffpunkt anlässlich der Einweihung ist um 14.30 Uhr die Einmündung „Am Fuhrenkamp“ (bei Voßmeyer) in die K 53 auf Ippener Gemeindegebiet. Eine Radtour auf dem neuen Radweg in Richtung Horstedt schließt sich an. Um 15 Uhr folgt dann die Einweihungsfeierstunde in der Schützenhalle in Horstedt (Dorfstraße).