Radweg von Wildeshausen nach Reckum erst 2023

Von: Ove Bornholt

Der in Wildeshausen an der K 225 vorhandene Fußweg, der auch für Radler zugelassen ist, endet noch innerhalb der geschlossenen Ortschaft. © Bohlken

Wildeshausen/Reckum – Der Bau des gut vier Kilometer langen und zwei Meter breiten Radwegs an der Reckumer Straße (K225) zwischen Wildeshausen und Reckum verzögert sich um mindestens ein halbes Jahr. Eigentlich hätten die Arbeiten in diesem Sommer beginnen sollen. Das wurde aus finanziellen Gründen vertagt.

Die Verbindung sollte rund 1,1 Millionen Euro kosten – aber die Ausschreibungsergebnisse lagen massiv darüber, sodass der Landkreis Oldenburg nach einer anderen Möglichkeit gesucht hat, das Vorhaben zu realisieren. So einige Kommunen haben damit derzeit ihre Probleme.

Bei extremen Mehrkosten können Behörden die Ausschreibung wiederholen. Diesen Weg wird auch der Landkreis gehen. Außerdem standen die Förderungsbedingungen dem Vorhaben im Weg: Das Land wollte zwar 80 Prozent der Ausgaben übernehmen, aber voraussichtlich nichts von den Mehrkosten. Nun setzt der Landkreis auf einen anderen Zuschusstopf, mit dem 75 Prozent der geplanten Ausgaben, aber ebenfalls 75 Prozent der eventuell anfallenden Mehrkosten aus Hannover bezahlt werden.

Vorgesehen ist, den Radweg dann im kommenden Frühjahr zu realisieren. Vorbereitende Arbeiten wie das Abholzen von Bäumen sind schon in diesem Frühjahr erledigt worden.

Weitere Projekte in der Warteschleife

An der Schnittstelle der Stadt Wildeshausen mit der Samtgemeinde Harpstedt sind noch weitere Radweg-Projekte geplant. Zum Beispiel an der Kreisstraße 5 von Reckum durch Hölingen nach Colnrade. Das Vorhaben soll im Anschluss angegangen werden. Die Ausführung sei nun für das kommende Jahr avisiert, hieß es im April während einer Sitzung des Winkelsetter Gemeinderates. Bürgermeister Bert Mahlstedt hatte damals aber schon Zweifel daran, dass dies bereits „in Stein gemeißelt“ ist. „Höchstwahrscheinlich im Anschluss“, so der Bürgermeister weiter, werde der Radweg entlang der Kreisstraße 6 von Winkelsett nach Beckeln realisiert.

Die Lückenschlüsse sollen ebenfalls mit Fördergeldern umgesetzt werden. Der Bund hat einige Programme aufgelegt, um den Radverkehr – auch auf dem flachen Land – zu verbessern.

Der Landkreis Oldenburg selbst investiert jedes Jahr mehrere Hunderttausend Euro in die Radwege. bor