Puppenspiel mit pädagogischem Nutzen

Kirchseelte - Von Jürgen Bohlken. „Es war einmal eine Zeit, da herrschte auf der Kasperburg ein großes Durcheinander. Das Pferd und die Schnecke Schnecki stritten sich, wer am größten und stärksten von ihnen wäre.“ So begann ein Stück, das am Freitagmittag die Kinder der Kirchseelter Kita Kasperburg vor ihren Eltern aufführten.

An fünf Vormittagen hatten die Mädchen und Jungen das Puppenspiel mit Maria Schupp aus Diepholz kreiert. Aufführung und Workshop basieren auf einem ganz konkreten Hintergrund: Nicht jedes Kindergartenkind wahrt stets die Intimsphäre des anderen. Auch kursieren mitunter Schimpfwörter und unflätige Äußerungen in der Gruppe. Die Kinder müssen daher einerseits lernen, sich zu schützen, und andererseits veranschaulicht bekommen, wie sie ein wertschätzendes Miteinander pflegen. Dies mit den Mitteln des Puppenspiels umzusetzen, war der Auftrag an die Diepholzerin. Ein Auftrag, den sie übrigens so konkret bislang noch nie von einem Kindergarten bekommen habe, verhehlt die 54-jährige Figurentheaterspielerin, die auf ihrer Homepage mit dem originellen Namen „Maria Schupp und ihr Puppenschuppen“ für sich und ihre Arbeit wirbt, nicht.

Das Puppenstück habe letztlich sie „zusammengestückelt“ – aber unter Berücksichtigung der Wünsche der Kinder. Die Kleinen entschieden selbst, welche Tiere sie spielen möchten, und bastelten passende Puppen. Sie überlegten ebenso, was die tierischen Protagonisten tun sollen und wie sich ihr Handeln sinnvoll in das Stück einbinden ließe. Gepard, Schnecke, Tyrannosaurus Rex, Leopard, Löwe, Pferd, Skorpion, „Stachelspinne“ und sogar eine Fantasiekreatur namens Ropa kommen in dem Puppenspiel vor. Wegen des Clinchs, der unter den Tieren herrscht, ist die Kasperburg, der Schauplatz des Geschehens, geschwächt. „Wenn man sich nur noch mit sich selbst beschäftigt, dann ist man auch als Gruppe nicht mehr stark“, weiß Maria Schupp. Diese Schwäche nutzt der mit viel Inbrunst von Praktikantin Anna-Lena Brümmer verkörperte – Zwietracht säende – Bösewicht, der „Drama Turg“, schamlos aus. Er verlangt von den Tieren Dinge, die sie nicht machen möchten, und stellt autoritär klar: „Ihr habt alle zu tun, was ich sage!“ Vor allem durch diese Figur hält das Puppenstück den Kita-Kindern einen Spiegel vor. Es zeigt auf, was geschieht, wenn einer den anderen manipuliert, tyrannisiert oder nicht achtet – und wie es gelingen kann, dem Aggressor wirksam zu begegnen, damit die Gruppe wieder stark wird.

Ich darf „Nein“ sagen und mich schützen; ich darf mich verteidigen, denn ich selbst bin mein allergrößter Schatz – diese zentrale Botschaft transportiert die Handlung. Mit den Tierpuppen haben die Kiddies auch einen Teil ihres Selbst preisgegeben. „Kinder, die schwach sind, wollen stark sein. In der Geschichte dürfen sie das“, erläutert Maria Schupp. Im ersten Teil des Workshops, der das Puppenstück „Drama Turg auf Kasperburg“ hervorbrachte, hatte sie gezielt Wertschätzung gelehrt. Ein neutrales Fluchwort, nämlich „Himmeldieberge“, kann den Kindern künftig helfen, beim Ablassen von „Dampf“ nach frustrierenden Erlebnissen niemandem wehzutun. Und sportliche Übungen, ebenfalls Bestandteil des Workshops, sollen die Kleinen befähigen, Kraft, Nervosität und Aggressionen abzubauen, ohne dass sich überschüssige Energie gegen andere richtet. Auch ein Bild mit Symbolkraft entstand; es verbindet – zeigt die Kinder als Freunde. Ein wortgewaltiges und dabei lustiges Lied soll zusätzlich einen und „stark machen“.

Warum der Bösewicht im Puppenstück so heißt, wie er heißt? Auf „Kasperburg“ wollte sich kaum ein Name reimen – deshalb fiel die Wahl auf das (hinter-)sinnige Wortspiel „Drama Turg“.