Neues Programmheft der Landfrauen macht Lust auf Unternehmungen

Harpstedt - Von Lara Terrasi. Vom Spielenachmittag bei Kaffee und Kuchen über einen Freundinnen-Kinoabend bis hin zu Thornton Wilders Theaterstück „Unsere kleine Stadt“ ist für jeden etwas dabei. Der Landfrauenverein Harpstedt-Heiligenrode hat sein Programmheft für 2019/2020 mit neuen Veranstaltungen vorgestellt. „Es ist für Frauen jedes Alters etwas dabei“, kündigt die Organisatorin des Landfrauenvereins Regina Eiskamp an.

Der diesjährige Höhepunkt ist der „Freundinnen-Kino- abend“ zum internationalen Weltfrauentag am Freitag, 8. März. Der Verein lädt dazu für 19 Uhr auf den Hof Eiskamp ein. „Veranstaltungsort ist ein umgebauter Hühnerstall. Außerdem soll alles in pink geschmückt werden“, kündigt Schriftführerin Annette Wöbse an. Kinoliebhaberinnen können sich dazu ab Montag, 18. Februar, bei Hilke Bellersen unter der Telefonnummer 04206/6691 und Claudia Dierks (04206/6363) anmelden. Die Teilnahme ist begrenzt und kostet zehn Euro.

Eine weitere Neuheit in diesem Jahr ist die Veranstaltung „Plattdeutscher Klönschnack - Tro di wat, snack Platt!“ am Montag, 15. April. Der Kurs ist für alle, die bereits Platt schnacken können oder es lernen möchten, heißt es in der Ankündigung. „In meinem Elternhaus spreche ich selbst Platt. Daher bin ich auf die Idee gekommen, dass wir mal so einen Kurs anbieten könnten“, sagt Wöbse. Treffen ist um 15 Uhr im Hotel „Zur Wasserburg“ in Harpstedt. Anmeldungen sind bei Inge Harrach unter der Telefonnummer 04206/ 6677 möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Am Donnerstag, 28. Februar, nimmt der geprüfte Gästeführer Christian Seevers aus Fahrenhorst Abenteuerlustige mit auf den zweiten Teil seiner ungewöhnlichen Treckertour „Jeden Tag eine Postkarte an die Ehefrau“. Treffen ist um 14.30 Uhr im „Landhaus Dünsen“ in Dünsen. Anmeldungen sind vom 28. Januar bis zum 1. Februar unter der Telefonnummer 04206/6691 oder per E-Mail möglich. Die Kosten liegen bei 13 Euro. Am Rosenmontag, 4. März, ist jedermann zu einem Spielenachmittag im Hotel „Zur Wasserburg“ eingeladen. „Denn wer spielt, bleibt jung“, heißt es im Programmheft. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und kostet neun Euro. Anmeldungen sind von Montag, 11. Februar, bis Freitag, 15. Februar, unter der Telefonnummer 04244/7696 möglich.

Für Freunde des Theaters steht ein Besuch in Weyhe zu Thornton Wilders „Unsere kleine Stadt“ neu auf dem Programm. Treffpunkt ist am Freitag, 5. April, um 18.45 Uhr auf dem Marktplatz in Harpstedt. Die Teilnehmer fahren dann gemeinsam zum Theater nach Weyhe, kündigt der Verein an. Das Schauspiel wurde vor 80 Jahren uraufgeführt und ist ein Klassiker des 20. Jahrhunderts, heißt es im Programmheft. Anmeldungen sind ab Montag, 28. Januar, bei Hilke Bellersen unter der Telefonnummer 04206/6691 sowie per E-Mail an möglich. Die Tickets kosten 28 Euro, für Nichtmitglieder 30 Euro. Der Betrag soll nach der Anmeldung bis zum 15. Februar auf das Vereinskonto überwiesen werden.