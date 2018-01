Programm steht: Harpstedter Holzheiztage starten bald

Alles rund ums Holz

Harpstedt - Rund 10 .000 Besucher werden am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Februar, bei den Harpstedter Holzheiztagen auf dem Gelände im Wald am Horstedter Weg erwartet. Der Vizepräsident der Landesforsten, Klaus Jänich, sowie der stellvertretende Landrat Günter Westermann übernehmen die Eröffnung am Sonnabend um 11 Uhr am Forstamtsstand.