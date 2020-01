Produktion ins ehemalige Sonnenstudio ausgelagert

Renovierung des „Eiscafés Venezia“ ist abgeschlossen

+ Das „Venezia“-Eis stellt Eiskonditor Marco Lestal nun im ehemaligen Solarium her. Foto: Bohlken

Harpstedt – Neuer Tresen, neue Geräte: Im Harpstedter „Eiscafé Venezia“ hat sich nach einer längeren Renovierungsphase viel verändert. So auch der Arbeitsplatz des Eiskonditors: Marco Lestal stellt die kühlen, erfrischenden Köstlichkeiten nun im früheren Sonnenstudio her. „Venezia“-Betreiber Metin Kalabalik pachtet das Gebäude für seine Zwecke. Damit hat sich ein Leerstand an der Langen Straße erledigt.