„Feelings“-Proben habe die heiße Phase erreicht

Harpstedt – Fast jeden Abend sind die „Feelings“ in der Harpstedter Christuskirche anzutreffen. Die Proben haben in dieser Woche die heiße Phase erreicht.

Und das ist ausnahmsweise mal nicht auf das Wetter bezogen, über das aktuell alle Welt redet, sondern mit Blick auf ein bevorstehendes Event: Am kommenden Sonntag, 30. Juni, 17 Uhr, schickt sich der Jugendchor an, bei den Zuhörern in der Christuskirche Musicalgefühl aufkommen zu lassen. Aktuell verpassen die „Feelings“ den entwickelten Choreografien den letzten Schliff. Licht und Ton werden auf die Darbietungen abgestimmt – und die solistischen Einlagen ebenso geprobt wie die Beiträge des Chors insgesamt.

Der Anspruch ist durchaus hoch: Das angestrebte „ausgefeilte“ Konzert soll durchaus emotionsgeladen sein. Das Publikum darf sich auf bekannte und beliebte Songs voller „Musicalfeelings“ aus Klassikern wie „Westside Story“, „Grease“ oder „Sister Act“ freuen. In der Pause reicht die kirchliche Weinstandgruppe kühle Getränke.

Eintritt wird nicht erhoben, am Ausgang aber um eine Spende gebeten.