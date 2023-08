Prinzhöfte: Motorradfahrer leicht verletzt

Einen Motorradunfall in der Gemeinde Prinzhöfte nahm die Polizei am Montagabend auf. © dpa

Prinzhöfte – In einer Linkskurve der Stiftenhöfter Straße in der Gemeinde Prinzhöfte ist am Montag gegen 20.40 Uhr ein Motorrad-Fahranfänger (19) aus Stuhr mit seinem Krad in Richtung Bundesstraße 213 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Nach Angaben der Polizei erlitt der junge Mann leichte Verletzungen. „Am Motorrad entstand geringer Sachschaden“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.