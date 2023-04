Horstedter Schützensaal soll für Feiern vermietet werden

Von: Jürgen Bohlken

Etwas Großartiges ist in Horstedt entstanden: Diesen Eindruck untermauert auch die runde Terrasse mit Treppenaufgang und Rampe vor dem sanierten Gebäude. © Bohlken

Horstedt – Die wahrhaft stimmungsvolle Außenbeleuchtung kommt bereits nach Einbruch der Dunkelheit hervorragend zur Geltung. Eine gepflasterte runde Terrasse mit Treppenaufgang und Rollstuhlrampe wertet den Schützensaal nicht nur optisch zusätzlich auf, sondern ermöglicht auch einen barrierefreien Zugang. Es ist längst für jedermann erkennbar: In Horstedt hat sich ein ortsbildprägendes, aber vormals lange dem Verfall preisgegebenes Gebäude, das der Abrissbirne zum Opfer zu fallen drohte, in ein schmuckes bauliches Kleinod verwandelt.

Die Sanierung ging allerdings richtig ins Geld. Prinzhöftes Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl verkündete am Dienstagabend im Gemeinderat eine nochmalige Steigerung der Aufwendungen. „Eine genaue Kostenübersicht haben wir aber noch nicht“, sagte er. Dass der ursprünglich mal gesetzte finanzielle Rahmen trotz erheblicher Eigenleistungen viel zu eng bemessen sein würde, schwante den Kommunalpolitikern allerdings schon vor dem Beginn der Sanierung.

Hätte eigentlich der Schützenverein Schulenberg-Horstedt die Theke und das Sitzmobiliar bezahlen sollen, trägt nunmehr doch die Gemeinde Prinzhöfte auch die Kosten des Tresens sowie der angeschafften 150 Stühle und 24 Tische.

Im Gegenzug soll Geld aus geplanten Vermietungen des Festsaals für private Feiern vereinnahmt werden. Um die organisatorische Abwicklung der Vermietungen wird sich der Schützenverein Schulenberg-Horstedt kümmern.

Vermietungen vorerst nur an Einwohner

„Wir müssen zwar noch schriftlich fixieren, wie wir das genau bewerkstelligen, aber im Grundsatz sind wir uns einig darüber, dass sowohl der Schützenverein als auch die Gemeinde von den Einnahmen profitieren sollen“, so Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl. Zunächst soll sich der Kreis derjenigen, die den Saal mieten können, auf die Einwohner der Gemeinde Prinzhöfte beschränken. Ob es dabei bleibt, hängt davon ab, in welchem Maße das Mietangebot auf Akzeptanz stößt.

Von einer „Findungsphase“ sprach Ratsfrau Regina Huntemann. Im Moment geht die Tendenz dahin, den Saal nicht für Abi- oder ähnliche Feten mit einem erwartbar erhöhten Risiko von Beschädigungen zu vermieten.

Saalgastronomie hat Federn gelassen

Lehmkuhl glaubt nach eigenem Bekunden noch nicht so richtig an eine große Nachfrage für private Feiern. Er weiß allerdings auch von anderen, deutlich optimistischeren Einschätzungen, für die es durchaus gute Gründe gibt: Die lange Zeit stark vertretene Bankettgastronomie in der Samtgemeinde Harpstedt ist regelrecht ausgedünnt. Kaum noch Säle stehen zur Verfügung, bedingt etwa dadurch, dass „Hackfeld’s Dorfkrug“ in Klein Ippener und das Gasthaus Beneking in Beckeln nicht mehr bewirtschaftet werden. Die „Wasserburg“ in Harpstedt beschränkt sich nun im Wesentlichen auf den reinen Hotelbetrieb. Das Restaurant „Charisma“ im Flecken verfügt über keinen wirklich großen Festraum mehr. „Rogge Dünsen“ will den Saal aufgeben und den Fokus künftig auf Hotelbetrieb und Restaurant in Kombination mit betreutem Wohnen legen. Und das vormalige „Landhaus Dünsen“ ist nach dem Eigentümerwechsel keine klassische Dorfgaststätte mit Saalbewirtschaftung geblieben.

Dank Rampe barrierefrei zugänglich: der Schützensaal (Festsaal) in Horstedt. © boh

Zurück nach Horstedt: Zunächst will das neue Schmuckstück des Dorfes nun vollendet werden. „Der Innenausbau ist größtenteils abgeschlossen. Der Holzfußboden muss aber noch eingebracht werden. Ich habe eine Zusage der beauftragten Firma, wonach das in der Woche nach Ostern geschieht. Danach muss die Theke aufgebaut werden“, sagte Lehmkuhl. Im Außenbereich sind Rest-Pflasterarbeiten zu erledigen – und zudem Anpflanzungen vorgesehen.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass bis zum Horstedter Jubiläumsschützenfest im Mai die noch ausstehenden Restarbeiten erledigt sind. Zu einem späteren Zeitpunkt werde es dann wohl eine separate Eröffnungsparty geben, um den Einsatz der Handwerker und Helfer zu würdigen. In Erwägung gezogen wird, dazu eventuell alle Einwohner der Gemeinde Prinzhöfte einzuladen. Beschlossene Sache ist das aber noch nicht.

Das ist kein Selbstläufer gewesen.

„Wir haben sehr viel Zeit und Energie in den Schützensaal gesteckt. Letztendlich sind wir froh über die nahende Fertigstellung und das Ergebnis. Es wird zwar sehr teuer, ist aber auch wirklich gut geworden“, urteilte Lehmkuhl. Jeder Schritt sei intensiv beraten worden. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht“, beteuerte der Bürgermeister. Sein Stellvertreter Thomas Hacke ergänzte: „Je länger wir uns mit der Sanierung beschäftigt haben, desto gründlicher haben wir sie ausgeführt. Nein, das ist wirklich kein Sparbau. Ich denke vielmehr, der Erhalt des Saals ist eine für die nächsten zwei Generationen getätigte Investition.“

Auch Ratsmitglieder hätten viel Zeit investiert – mit aktivem Helfen, Beratschlagen und dem Treffen von Entscheidungen. Bei jedem Gewerk habe sich angesichts immer neuer Probleme die Frage „Wie können wir das denn lösen?“ aufgetan. „Das ist kein Selbstläufer gewesen“, bekräftigte Hacke.