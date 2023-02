Johann Neuhaus ist Ehrenortsbrandmeister

Nach den Ehrungen in der Freiwilligen Feuerwehr Prinzhöfte: Jens Bultmeyer, Gemeindebrandmeister Nico Sparkuhl, Ralf Hillmann, Siegfried Scheibchen, Ortsbrandmeister Jürgen Buchholz, der „frischgebackene“ Ehrenortsbrandmeister Johann Neuhaus und Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel (von links). © Christian Bahrs

Prinzhöfte – Das langjährige verdienstvolle Wirken des früheren Klein Henstedter Ortsbrandmeisters Johann Neuhaus hat in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Prinzhöfte eine besondere Würdigung erfahren: Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel ernannte den 58-Jährigen zum Ehrenortsbrandmeister.

Von 2002 bis 2019 stand Neuhaus ohne Unterbrechung an der Spitze des Klein Henstedter Ortskommandos (zuvor hatte er sechs Jahre als stellvertretender Ortsbrandmeister fungiert). Die dortige Ortsfeuerwehr ist genauso aufgelöst worden wie die in Horstedt. Beide gingen am 1. Oktober 2019 in der damals neu gegründeten Stützpunktfeuerwehr Prinzhöfte auf. In deren neuer Spitze fand sich Neuhaus nicht wieder. Jürgen Buchholz (Horstedt) wurde nach Wahl, Berufung und Ernennung Ortsbrandmeister – und Jens Bultmeyer (Klein Henstedt) sein Stellvertreter. Diese Personalentscheidungen seien seinerzeit einvernehmlich getroffen worden, betonte Neuhaus auf Nachfrage unserer Zeitung.

Bei der Feuerwehr kann nur einer das Sagen haben. Alle anderen müssen sich fügen.

Zum Ehrenortsbrandmeister ernannt wird ein Ortsbrandmeister üblicherweise nach drei durchlaufenen Amtsperioden von jeweils sechsjähriger Dauer. Bei Neuhaus fehlten nur wenige Monate. Dass er die 18 Jahre nicht ganz erreichte, war allein der Auflösung der Wehren Klein Henstedt und Horstedt mit nachfolgender Gründung der Stützpunktfeuerwehr Prinzhöfte geschuldet. Vor diesem Hintergrund ging die Ernennung zum Ehrenortsbrandmeister völlig in Ordnung. Dass Neuhaus, seit 2019 „einfacher Feuerwehrmann“, keine Führungsaufgaben mehr hat, stört ihn nach eigenem Bekunden überhaupt nicht. „Bei der Feuerwehr kann nur einer das Sagen haben. Alle anderen müssen sich fügen“, weiß der 58-Jährige.

Er selbst habe kein Problem damit, sich unterzuordnen. Ihm liege daran, dass sich die Feuerwehr zum Wohle aller entwickele, und das habe in Prinzhöfte bislang „super geklappt“.

Nur die räumliche Zweiteilung dauert noch an

Die Zusammenführung der nach wie vor zwei Standorte ist nur eine Frage der Zeit. Die Gemeinde Prinzhöfte hat ein Baugrundstück für ein neues Feuerwehrhaus in Horstedt (in unmittelbarer Nähe des jetzigen Gerätehauses) erworben, das an den Horstedter Weg angebunden werden soll. Der erste Spatenstich für den Neubau, den die Samtgemeinde Harpstedt realisiert, wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Zunächst muss eine Planung her. Welches Feuerwehrhauskonzept am besten für das Grundstück passt, soll sich im Verlauf eines Architektenwettbewerbes zeigen.

Während der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Prinzhöfte berichtete Ortsbrandmeister Jürgen Buchholz von 34 Einsätzen aus dem zurückliegenden Jahr. Zu 25 Hilfeleistungen gesellten sich acht Brandeinsätze. Einmal mussten die Aktiven wegen einer Brandmeldeanlage ausrücken, die ausgelöst hatte. Aus dem Einsatzgeschehen ragten die zahlreichen Sturmeinsätze im Februar 2022 sowie der Großbrand auf dem Harpstedter Mühlenanwesen heraus.

Die Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen setzte den Brandschützern 2022 sehr viel weniger zu als in den beiden Vorjahren. Normalität kehrte in den Dienstbetrieb zurück. Zusätzlich nahmen die Prinzhöfter Brandschützer an der Samtgemeindeatemschutzübung auf dem Alfken-Hof in Groß Köhren teil und absolvierten bei Remondis in Simmerhausen eine gemeinsame Übung mit den Maltesern aus Ahlhorn und Wildeshausen.

Nach den Worten von Atemschutzwart Karsten Beckmann verfügt die Stützpunktfeuerwehr Prinzhöfte über 23 taugliche Atemschutzgeräteträger. Viermal sei 2022 die Übungsanlage in Ganderkesee (für den alljährlichen Leistungsnachweis) besucht worden. Beckmann erwähnte auch zwei unter Atemschutz absolvierte Einsätze.

Die neue Jugendfeuerwehrwartin Vivien Rohrig hob im Rückblick auf 2022 als Highlights das Zeltlager der Jugendfeuerwehren aus der Samtgemeinde in Harpstedt und die – für Prinzhöfte – erste Teilnahme am Landesentscheid der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr hervor.

Nach fünf Neuzugängen mischen aktuell elf Jungen und elf Mädchen in der Jugendabteilung der Feuerwehr Prinzhöfte mit. Acht Betreuerinnen und Betreuer stehen dem Nachwuchs zur Seite.

Gewählt, geehrt, ernannt Wiedergewählt: Martin Oetken (erster Gruppenführer), Hannes Mües (zweiter Gruppenführer), Christin Mües (Sicherheitsbeauftragte), Karsten Beckmann und Herbert Klingbeutel (Atemschutzgerätewarte), Carsten Lehmkuhl (Kassenwart), Hauke Wittgräfe und Jan-Eric Ropers (Gerätewarte) sowie Jonas Klann (Funk- und Pressewart). Neu gewählte Funktionsträger: Jannis Kirchhoff (dritter Gruppenführer), Sabrina Wenke (Nachfolgerin für die aus dem Amt geschiedene Schriftführerin Jeanine Wacker). Geehrt: Jens Bultmeyer und Ralf Hillmann (für 40 Jahre Mitgliedschaft im aktiven Feuerwehrdienst), Siegfried Scheibchen (goldene Ehrennadel für 60 Jahre Mitgliedschaft im Feuerlöschwesen). Ernannt: Timo Wenke (zum Feuerwehrmann) und Johann Neuhaus (nun Ehrenortsbrandmeister).