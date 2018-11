Prinzhöfte beteiligt sich an der EWE Netz

Der Breitbandausbau könnte die Gemeinde in der zweiten Ausbaustufe mehr Geld kosten als erwartet, deutete Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl im Rat an.

Prinzhöfte - Die Gemeinde Prinzhöfte beteilige sich an der EWE Netz, berichtete Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl am Mittwochabend während der Gemeinderatssitzung im Klein Henstedter Feuerwehrhaus. „Wir haben uns über die Höhe der Beteiligung lange unterhalten. Ursprünglich schwebten uns 100 000 Euro vor. Letztendlich sind es 60 000 Euro geworden“, erläuterte Lehmkuhl.

Seit 2013 hatten schrittweise 82 Kommunen das Beteiligungsangebot der EWE Netz angenommen und sich in der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN) zusammengeschlossen; sie hielten zuletzt Anteile von insgesamt gut drei Prozent. Inzwischen sind laut Lehmkuhl 42 Städte und Gemeinden hinzugekommen. Dazu zähle neben Prinzhöfte auch Beckeln („mit einer Mindestsumme von 10 000 Euro“). „Wir versprechen uns von der Beteiligung ein kleines Mitspracherecht, insbesondere mit Blick auf den Breitbandausbau“, sagte der Bürgermeister.

Damit gab er sich in seinem Bericht selbst das Stichwort für das nächste Thema, das er streifte: Die Arbeiten im Rahmen der ersten Breitbandausbaustufe seien, soweit sie die Gemeinde Prinzhöfte beträfen, im Prinzip erledigt. Kabel seien verlegt – und die benötigten Kabelverzweiger installiert. „Bis Weihnachten“ hätte das schnelle Internet eigentlich „bei den Leuten ankommen“ sollen. Doch nun sei mit weiteren zwei bis drei Monaten Verzögerung zu rechnen.

Die Ursachen blieben etwas nebulös. Allem Anschein nach, so klang zumindest im Rat an, schöben sich Telekom und EWE gegenseitig den „Schwarzen Peter“ zu.

Bei der zweiten Breitbandausbaustufe sie die Gemeinde Prinzhöfte ebenfalls finanziell mit im Boot, fuhr Lehmkuhl fort. Vor allem Horstedt solle davon profitieren. „Das wird sich allerdings auch noch hinauszögern. Vor allem aber zeichnet sich ab, dass es teurer wird“, sagte Lehmkuhl. Die Baufirmen könnten sich vor Arbeit kaum retten. Die Tendenz bei den Preisen gehe nach oben. Anders habe es aus Prinzhöfter Sicht bei der ersten Ausbaustufe ausgesehen. „Da sind wir als Gemeinde sehr viel günstiger weggekommen als geplant.“

Lehmkuhl erwähnte außerdem eine Gesprächsrunde mit den Bürgermeistern aus den Mitgliedskommunen der Samtgemeinde Harpstedt. Erörtert worden seien auch Zuordnungsprobleme im Zusammenhang mit den Zuständigkeiten für die Buswartehäuschen. Nun liege dazu eine schriftliche Klarstellung der Samtgemeindeverwaltung vor. Danach gehörten die Leerung der Müllbehälter und die Reinigung der Buswartehäuschen einschließlich Winterdienst zu den Aufgaben der Mitgliedskommunen.

Der Radweg an der K53 von Horstedt nach Klein Ippener schreite voran, „wenn auch langsam“, vermeldete Lehmkuhl im weiteren Verlauf. „Die letzten Rohrleitungen werden im Moment verlegt“, merkte sein Stellvertreter Thomas Hacke an. Der Einbau von Schotter und Schwarzdecke solle nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Baufirma hoffe, dass sie diese Arbeiten noch vor Beginn der Frostperiode ausführen könne, so Hacke.

Bei der Herstellung der neuen unbewirtschafteten Rastanlagen an der A1 lägen die beiden Unternehmen „relativ gut in der Zeit“, erläuterte Lehmkuhl. Leider hätten die Zufahrtsstraßen teilweise unter der Maßnahme gelitten. Der Bürgermeister deutete an, dass die Gemeinde etwaige Entschädigungsansprüche geltend machen wird. Das sei mit der „zuständigen Behörde“ zu klären.

Die Sanierung der Verlängerung des „Kehrtau“ in Klein Henstedt hätte nach Darstellung Lehmkuhls schon Ende Oktober erledigt sein sollen, aber die Firma BTS habe sich noch „nicht blicken lassen“. Thomas Hacke wunderte sich darüber nicht. Das Unternehmen wolle zuerst einmal den Radweg an der Kreisstraße 53 fertigstellen.

boh