Mutter und Tochter schwingen das Zepter

Premiere beim Schützenverein Groß und Klein Köhren

+ © Rottmann Nach den Proklamationen – v.l.: Vorsitzender Torsten Fischer, Jana Körner (Jugendpokal), Gerda Lüllmann (Damenpokal), die Königin der Königinnen, Anneliese Sudmann, Pascal Wittenberg (Herrenpokal), Jugendkönigin Rika Deuling, das Königspaar Stephan und Katja Meyer, Vizekönig Henning Schmidt, „Vize-Vize“ Heinz Hellbusch und der zweite Vorsitzende Joachim Sander. © Rottmann

Klein Köhren - Erstmals in der Geschichte des Schützenvereins Groß und Klein Köhren regieren Mutter und Tochter Seite an Seite: Bereits am Montag errang Rika Deuling auf dem Schützenfest in Klein Köhren die Jugendkönigswürde. Ihre Mutter Katja Meyer zog am Maifeiertag nach. Sie setzte sich unter 38 Anwärtern im Schießen durch, kam bei den „Großen“ nach zweimaligem Stechen zu Königswürden und schwingt nun zusammen mit ihrem Gatten Stephan für ein Jahr das Zepter. Während ihrer Regentschaft stehen ihr Henning Schmidt als Vize- und Heinz Hellbusch als Vize-Vize-König zur Seite.