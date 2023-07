Preiswürdige Inklusionsarbeit in Harpstedt

Von: Jürgen Bohlken

In der Delmeschulküche findet die inklusive Kochguppe optimale Bedingungen vor. © boh

Harpstedt – Seit fünf Jahren steht Reiner Lüllmann als Vorsitzender an der Spitze des 2001 ins Leben gerufenen Behindertenbeirates der Samtgemeinde Harpstedt. Seine erste Amtshandlung sei die Gründung einer inklusiven Kochgruppe gewesen, verriet er im Sozialausschuss. Heißt: „Wir kochen mit Menschen mit und ohne Behinderung.“

Die Gruppe hatte sich um den Inklusionspreis 2022 des Landkreises Oldenburg beworben – mit Erfolg. „Im Oktober erfolgte die Preisverleihung. Die Laudatio hat der Kreistagsvorsitzende Hartmut Post gehalten, bekanntlich auch Mitglied des Samtgemeinderates. Wir waren stolz darauf, dass wir zu den ersten drei Preisträgern gehörten“, sagte Lüllmann unter Beifall. Die Gruppe hatte von November 2018 an zunächst in der Begegnungsstätte gekocht. Wegen Platzmangels dort zog die Gruppe schon bald in die Delmeschule um. Dort stehen ihr mit einer voll ausgestatteten Küche weitaus bessere Rahmenbedingungen zur Verfügung. Gekocht und natürlich auch gespeist wird an jedem zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr, aber nicht in den Sommerferien.

Catering erntet Wertschätzung

Zwischen 15 und 20 Personen nahmen zuletzt an den Kochabenden teil. Die untere Altersgrenze liegt bei 16 Jahren; nach oben gibt es keine. „Unser ältester Teilnehmer ist 83 und mit Freude dabei. Keiner wird ausgegrenzt. Jeder bringt sich mit dem ein, was er kann. Braucht jemand Hilfe, bekommt er sie auch. Was wir kochen, wird selbstverständlich vorher in großer Runde besprochen. Reihum geht jeder mal einkaufen“, verriet Lüllmann.

Die Gruppe hat inzwischen als Anbieter von Catering – sowohl für die Inklusionspreisverleihung 2022 als auch für eine Kirchenvorstandssitzung – auf sich aufmerksam gemacht. „Unser Essen ist sehr gut angekommen“, verriet Lüllmann.

Der auch über den Behindertenbeirat installierte Inklusionschor „Töne so anders“ ist ebenfalls offen für jedermann. So einige öffentliche Auftritte liegen schon hinter ihm. „Auf den Chor und die Kochgruppe sind wir richtig stolz“, verhehlte der Beiratsvorsitzende nicht.

„Etwas zum Vorzeigen“

Die Übungstermine von „Töne so anders“ unter der musikalischen Leitung von Ilka Major, der Organistin in Harpstedt, finden sich in den Gemeindebrief-Ausgaben der evangelisch-lutherischen Christusgemeinde wieder.

„Ich fand es einfach schön, im Kreishaus bei der Vergabe des Inklusionspreises die Laudatio auf eine Gruppe aus Harpstedt halten zu dürfen. Und was wir zu essen bekommen haben, war ganz hervorragend“, erinnerte sich Hartmut Post gern zurück.

Sein Versprechen, mal einen Kochabend zu besuchen, werde er noch einlösen. Bislang sei er dazu wegen anderer Termine, Fraktionssitzungen etwa, leider nicht gekommen. Dass die Samtgemeinde für Inklusionsarbeit Räume zur Verfügung stelle, sei schon „etwas zum Vorzeigen“, urteilte der Ratsherr.