Harpstedter „Prager“ kündigen musikalisch besuch aus Buchenberg an

Von: Jürgen Bohlken

Freuen sich auf das Neujahrskonzert: die „Prager“ (hier ein Schützenfestbild von 2019). © Orchester

Harpstedt – Die Vorfreude auf das erste Neujahrskonzert nach langer coronabedingter Zwangsunterbrechung könnte unter den Harpstedter „Pragern“ größer nicht sein. Am Sonntag, 29. Januar, will das Blasorchester sein Publikum im Koems-Saal in Harpstedt einmal mehr aufs Beste unterhalten. Im Neujahrskonzert, das um 15 Uhr traditionsgemäß mit dem Radetzkymarsch eröffnet wird, kredenzen die Musiker einen kunterbunten Mix.

Zu den Überraschungen zählt sicherlich ein Medley aus Hits der Rockband Supertramp. Die Beatles kommen in einem weiteren Potpourri zu Ehren. Das „Hallelujah“ des mittlerweile verstorbenen Songschreibers Leonard Cohen erhält ebenso seinen Platz wie Walzer von Johann Strauß und bekannte Märsche.

„Mit Stücken, die wir aus Bayern mitgebracht haben, kündigen wir musikalisch schon einmal unser Partnerorchester aus Buchenberg im Allgäu an, das uns zu Himmelfahrt in Harpstedt besuchen wird“, erläutert „Prager“-Schriftführerin Svenja Windhorst.

Die Neujahrskonzertkarten kosten zehn Euro pro Stück. Zu bekommen sind die Tickets (noch) bei Schreibwaren Beuke in Harpstedt. „Für Kaffee sowie weitere Getränke und Kuchen wird auch gesorgt sein. Die Vorbereitungen auf unser Neujahrskonzert 2023 laufen inzwischen auf Hochtouren. Wir freuen uns auf ein volles Haus“, sagt Svenja Windhorst. Alles andere als das wäre angesichts der ungewollten Coronapause sicherlich eine faustdicke Überraschung.