„Harptones“: Pop und Rock sind ihr Ding

Von: Jürgen Bohlken

Chorleiter Florian Hartmann (r.) staunte nicht schlecht: Die Probe am Donnerstagabend hatte auch etliche Neugierige mobilisiert. © Bohlken

Harpstedt – Titel wie „Boulevard of broken Dreams“ von Green Day oder „Happy Ending“ von Mika gehören nicht gerade zum Standardrepertoire der Harpstedter Chorlandschaft. Den „Harptones“ aber zaubern sie ein Lächeln ins Gesicht. Pop und Rock sind ihr Ding.

Der noch junge Chor probt im wöchentlichen Turnus donnerstags ab 19 Uhr in der Pausenhalle der Delmeschule. Als er sich vor einer Woche erstmals auf öffentliches Parkett wagte und auf dem Sommernacht-Weinfest im Koems-Scheunenviertel einen blitzsauberen Spontanauftritt hinlegte, war er noch namenlos. Der darauffolgende Übungsabend ermunterte dann gleich eine ganze Reihe neuer Neugieriger zum Mitsingen. Bei dieser Gelegenheit teilte Chorleiter Florian Hartmann mit, in der Abstimmung über die Namensgebung habe sich der Vorschlag „Harptones“ denkbar knapp gegen die Alternative „HarpVoices“ durchgesetzt.

Gründerin Iris („Scholzi“) Klingebiel schwirrte die Idee, einen Pop- und Rockchor aus der Taufe zu heben, lange im Kopf herum. „Das hat sich ein paar Jahre hingezogen, bis es im Februar 2020 gelang, mit Anja Herold eine Chorleiterin zu finden. Dann kam die Pandemie. Proben mussten ausfallen, weil wir uns wegen der Kontaktbeschränkungen nicht treffen durften. Und als sich Anja Herold nach Berlin versetzen ließ, ging die Suche nach einer Chorleitung aufs Neue los. Wir haben dann davon profitiert, dass sich Kerstin Kellmann uns als Sängerin anschloss. Sie unterrichtet als Lehrerin am Gymnasium in Syke und erzählte uns von ihrem Kollegen Florian Hartmann. Der sei in musikalischer Hinsicht tipptopp“, erinnert sich „Scholzi“.

Von Lampenfieber keine Spur: Auf dem Sommernacht-Weinfest legte der Pop- und Rockchor ein blitzsauberes Auftrittsdebüt in der Öffentlichkeit hin. © -

Hartmann hatte in Hannover Musik und Deutsch auf Lehramt studiert. In diesem Zusammenhang sang er nicht nur in Pop-, Jazz- und Rockchören, sondern leitete auch selbst einen, der in Zusammensetzung und Repertoire den „Harptones“ ähnelte.

Ich gestand mir ein, dass ich total Bock darauf hatte, wieder einen Chor zu leiten.

„Als Kerstin Kellmann mich anrief und meinte: ,Wir brauchen jemanden’, musste ich nur kurz darüber nachdenken. Ich gestand mir ein, dass ich total Bock darauf hatte, wieder einen Chor zu leiten“, schildert Hartmann.

Lust auf mehr

Bereut hat er diese Entscheidung nicht. Im Gegenteil: Der spontane Auftritt auf dem Weinfest mache Lust auf mehr. „Wir haben es zwar noch nicht in die Vierstimmigkeit geschafft, singen aber teilweise schon zwei- oder dreistimmig“, verrät Hartmann. Das Repertoire sei allerdings bislang nicht konzertfüllend. Eigentlich hatten die „Harptones“ am 18. September im 17-Uhr-Konzert der Sängerkreisgruppe Klosterbach-Delme in der Christuskirche mitmischen wollen. Diesen Auftritt mussten sie allerdings absagen, weil ihr musikalischer Leiter terminlich verhindert ist. Falls sich eine neue Gelegenheit zum Singen vor Publikum im Harpstedter Gotteshaus ergeben sollte, wäre der 37-Jährige aber durchaus nicht abgeneigt, sie wahrzunehmen.

Chortypischer Männermangel

Der Frauenüberschuss in den Reihen der „Harptones“ fällt schon auf den ersten Blick ins Auge. „Ja, es stimmt: Uns fehlen Männer. Aber das ist ja fast immer ein Problem, das Chöre haben“, weiß Hartmann. Dagegen, dass die „Harptones“ noch ein paar mehr werden, hätte er nichts einzuwenden. Interessierte seien herzlich eingeladen, unverbindlich zum Übungsabend zu kommen.

Als der 37-Jährige im vergangenen Jahr die Chorleitung übernahm, fragte er erst mal ab, welche Titel die Sängerinnen und Sänger gern einstudieren würden. Dann prüfte er, was sich davon in die Tat umsetzen ließe. Es gebe ein paar Mitstreiter unter den „Harptones“, für die Noten eine echte Hilfe seien. „Die meisten gehen aber übers Gehör.“ Beim Besorgen von Noten kann Florian Hartmann auch auf seine eigene – recht ergiebige – „Bibliothek“ zurückgreifen.



Songauswahl im Wandel

Die Songauswahl unterliegt dem Wandel. „Anfangs, noch unter der Leitung von Anja Herold, haben wir etwa ,Cello’ von Udo Lindenberg, ,Morning has broken’ von Cat Stevens oder auch ,Sailing’ von Rod Stewart gesungen“, entsinnt sich Iris Klingebiel.

Ob der Pop- und Rock-Chor irgendwelche Unterstützung benötige? „Oh ja“, erwidert „Scholzi“. „Was wir wirklich sehr gut brauchen könnten, wäre ein Sponsor für Technik wie Richtmikrofone und Verstärker.“