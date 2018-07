„Sommer-Pool-Party“ im Freibad mit Extra-Programm

Mehr als Schwimmen: Bei der Harpstedter Freibad-Party gibt es vieles, was richtig Spaß macht.

Harpstedt - Der „Sommer-Pool-Party“ im Harpstedter Rosenfreibad mit dem Zephyrus Discoteam am Sonnabend, 28. Juli, 14 bis 18 Uhr, geht diesmal anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Bades ein Extra-Programm voraus: Um 11 Uhr startet der Verkauf von Tombolalosen mit vielen attraktiven Gewinnen. Als erster und zweiter Preis winken jeweils eine Heißluftballonfahrt.

Schon ab 10 Uhr bietet der Harpstedter Turnerbund (HTB) jeweils eine halbe Stunde lang Wassergymnastik an. Obendrein stellt er sich der Öffentlichkeit vor. Der DRK-Ortsverein präsentiert sich von 11 bis 14 Uhr und bietet unter anderem Bücher zum Verkauf an. Das Fitnessstudio Gym 80 ist ebenfalls mit einem Stand vertreten und lädt die Besucher zur kostenfreien Teilnahme an einem Jumping-Fitness-Kurs ein.

Mit aufblasbaren Elementen im Wasser und auf den Liegewiesen, etwa in Gestalt von Seeungeheuern, Riesenkraken oder „Disco-Hasen“, versüßt dann das Zephyrus Discoteam den Badegästen die „Sommer-Pool-Party“. Ebenso sollen Torwand und Dribbelparcours, Kriechtunnel, Springseile, Rasenski, Pedalos, Stelzen, Balancierbalken, Hüpfburg und Hüpfsäcke für kurzweiliges Vergnügen sorgen.

Ein DJ beschallt die Gäste mit Titeln aus den aktuellen Charts und zeitlosen Sommerhits. Er erfüllt gern auch Musikwünsche. Zusätzlich lockt ein Bungeetrampolin (dieser Spaß ist allerdings nicht kostenfrei). Als Sponsor unterstützt die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) das Event. Die Samtgemeinde, die LzO und das Zephyrus Discoteam hoffen auf einen guten Besuch. Nach dem Ausklang der Pool-Party bleibt das Freibad länger als üblich, bis 22 Uhr, geöffnet. - boh