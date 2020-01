Polizisten entdecken vier Hundewelpen

+ Die Autobahnpolizei hat während einer Kontrolle vier Hundewelpen in einem Transporter entdeckt.

Groß Ippener – Vier ungeimpfte Hundewelpen ohne Heimtierausweis haben Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn bei einer Kontrolle in der Nacht zu Sonntag an der Autobahn A 1 entdeckt. Sie hielten gegen 2.20 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Richtung Osnabrück einen Transporter aus Rumänien an. Die Tiere, die die Polizei laut eigener Mitteilung dabei fand, waren weder gechipt noch tätowiert. Daraufhin nahmen die Beamten Kontakt mit einem örtlichen Tierheim auf. Dort sind die Hunde nun in Quarantäne untergebracht. Gegen den Besitzer der Tiere wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.