Feuerwehrhausneubau für Colnrade: Planer soll mit 1,6 Millionen hinkommen

Colnrade - Der Rahmen ist abgesteckt: Architekt Günther Glüsenkamp soll ein neues Feuerwehrhaus für Colnrade planen, das nicht fast zwei, sondern höchstens 1,6 Millionen Euro kostet. Der Samtgemeinderat hat am Donnerstag im Hotel „Zur Wasserburg“ beschlossen, eine Million Euro im Haushalt 2020 einzustellen – zusätzlich zu den bereits im Etat 2019 berücksichtigten 600 000 Euro. Einzig Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse votierte dagegen. Nach dieser Abstimmung hatte sich sein eigener Antrag, 1,3 Millionen Euro im Etat 2020 vorzusehen, erübrigt.

Der gefasste Ratsbeschluss beinhaltet auch eine erneute fachliche Beratung im Feuerschutzausschuss. Dort sollen Vorschläge erarbeitet werden, an welchen Stellen von Glüsenkamps erster Planung noch eingespart und „abgespeckt“ werden könnte. Schon im Vorfeld wird sich die Verwaltung getreu einem Arbeitsauftrag darüber Gedanken machen – in Abstimmung mit Feuerwehr, Politik/Fraktionsvorsitzenden und Architekt.

An diesem „runden Tisch“ wird sich nach Überzeugung von Stefan Wachholder (CDU) schon „ziemlich viel klären“. Das müsse schnellstmöglich passieren, äußerte sich Hartmut Post (CDU). „Wir wollen nichts verzögern, aber versuchen, ein vernünftiges Feuerwehrhaus für 1,6 Millionen Euro zu kriegen. Wir wollen damit in Gang kommen und nicht ein ums andere Mal wieder neu beraten“, betonte er.

„Wer A sagt, muss auch B sagen“, meinte Heinz-Jürgen Greszik (SPD). Den Neubau nicht zu errichten, hieße (wegen der Beanstandungen der Feuerwehrunfallkasse am Altbau), die Stützpunktfeuerwehr Colnrade aufs Spiel zu setzen. „Die brauchen wir aber“, betonte Greszik. Die Samtgemeinde könne nicht auf die Wehren in den Nachbarkommunen schielen. „Wir müssen selbst für unsere Samtgemeinde die Ausstattung vorhalten, die notwendig ist.“ Sollte der Rahmen von 1,6 Millionen Euro doch zu knapp bemessen sein, wäre ein Nachtragshaushalt völlig problemlos möglich.

Die CDU-Fraktion hätte erwartet, wie Ratsherr Günter Wöbse anmerkte, einen Vorentwurf für einen Zweckbau mit durchgehenden Linien vorgelegt zu bekommen – angelehnt an die Ist-Stärke der Feuerwehr, ohne großzügig draufgesattelte Sicherheitspuffer. Dafür, dass diese Erwartung nicht erfüllt worden sei, „haben wir aber nicht die Feuerwehr kritisiert“. Aufgabe der Politik sei es, auf die Kosten zu achten und gegebenenfalls Abstriche zu machen. Als Grundlage dafür seien genauere Informationen nötig, welche Vorschriften bei der Planung wirklich zwingend zu berücksichtigen sind: „Wir wollen wissen, wie das Pflichtenheft aussieht“, betonte Günter Wöbse. Der Weg, der jetzt eingeschlagen werden solle, sei der richtige: „Dass wir uns alle unaufgeregt zusammensetzen, um eine vernünftige Lösung zu finden. Dass wir alle mitnehmen: Feuerwehr, Politik und Verwaltung.“ Das „eine oder andere aufgetretene Kommunikationsproblem“ stellte Stefan Wachholder nicht in Abrede. „Auch wir hatten ein Gespräch mit der Feuerwehr. Die hat sich recht geschockt gezeigt über die immensen Bausummen und die Auslegung des Neubaus für 75 Feuerwehrkräfte, darunter 25 Frauen.“

Horst Hackfeld (HBL) freute sich, dass sein Vorschlag, ein Feuerwehrhaus für 1,6 Millionen Euro zu planen, nun doch durchgegangen ist. Den Rahmen eher knapp zu bemessen, hielt er für sinnvoll, „damit sich auch der Planer an gewisse Summen hält“.

HINTERGRUND: Feuerwehrspitze bedankt sich bei Herwig Wöbse für Klarstellung zwecks Versachlichung

Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse läutete die Beratung über das Bauvorhaben in Colnrade mit einer Klarstellung ein: Die Feuerwehr trage nicht die Verantwortung dafür, „wie groß oder wie teuer“ der Feuerwehrhausneubau konzipiert worden sei; den Umfang der ersten Planung habe der Architekt aus dem Amtshof vorgegeben bekommen. Wöbse: „Den hat also die Verwaltung zu verantworten – sprich: ich.“ Glüsenkamps Vorentwurf, der Grundlage für einen Haushaltsansatz sein sollte, habe die Feuerwehr am 5. November erstmals zu Gesicht bekommen – und dabei auch erfahren, dass die 1,6 Millionen Euro, „mit denen wir gerechnet hatten“, überschritten würden. Die endgültige – nochmals nach oben korrigierte – Kostenschätzung habe indes erst wenige Tage vor der jüngsten Feuerschutzausschusssitzung vorgelegen. Die verwaltungsseitigen Vorgaben für den Planer beruhten auf der entsprechenden DIN, den Forderungen der Feuerwehrunfallkasse und Empfehlungen, wie ein Standardfeuerwehrhaus heute auszusehen habe. Die Verwaltung habe zudem berücksichtigt, dass in Zukunft vielleicht „Fahrzeuge noch ein Stück breiter und länger werden“ oder dann „mehr Feuerwehrfrauen da sind als heute“, so Wöbse. Der Ratsvorsitzende Stefan Pleus (CDU), Regina Huntemann (Grüne) und auch die Führung der Samtgemeindefeuerwehr dankten für diese Erläuterungen im Interesse einer Versachlichung der Diskussion.

Wenn ein Architekt seinen Entwurf für einen Neubau vorlege, müssten die geschätzten Kosten feststehen; es könne nicht sein, dass der Planer dann noch eine Abweichung nach oben um 50 000 Euro oder mehr präsentiere, kritisierte Uwe Kräkel (SPD). „Dafür habe ich kein Gramm Verständnis.“ Herwig Wöbse nahm den Architekten in Schutz: Angesichts des recht rasanten Anstiegs der Preise im Baugewerbe habe die Verwaltung Glüsenkamp bewusst vorgegeben, „nicht zu knapp zu rechnen“.