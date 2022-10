Person bei Unfall in Groß Köhren im Auto eingeklemmt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei ist in Groß Köhren im Einsatz. © Agentur, dpa

Schwerer Unfall in Groß Köhren:

Gegen 13.55 Uhr ist es am Mittwoch auf der Kreuzung der Landesstraße in Groß Köhren mit der Straße nach Sürstedt (Gemeinde Beckeln) zu einen Unfall gekommen, bei dem eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt worden sein soll. Die Polizei ist ebenso vor Ort wie die Feuerwehr, es wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Wir berichten weiter, sobald wir Neues wissen. Bitte den Bereich weiträumig umfahren.

Weitere Polizeimeldungen:

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn stellten am Dienstag um 18.50 Uhr einen erheblichen Geschwindigkeitsverstoß auf der Autobahn 1 zwischen Gemeinde Stuhr und Groß Ippener fest und dokumentierten diesen mit einem speziellen Geschwindigkeitsmessfahrzeug.

Die Beamten waren auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener war die Höchstgeschwindigkeit aufgrund einer eingerichteten Baustelle auf 80 km/h beschränkt. Ein vorausfahrender Verkehrsteilnehmer reagierte auf diese Beschränkung gar nicht und durchfuhr den Bereich mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 151 km/h.

Der BMW wurde bei nächster Gelegenheit gestoppt. Gegen den 22-jährigen Fahrer aus der Republik Moldau wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Weil er keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.420 Euro entrichten.

Diebstahl auf der Baustelle:

Bislang unbekannte Personen haben auf einer Baustelle an der Straße „Zum Fladder“ in Großenkneten-Sage Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet.

In der Zeit von Dienstag, 17.45 Uhr, bis Mittwoch, 6.50 Uhr, brachen sie zunächst einen Container auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Anschließend hebelten sie die Tür eines weiteren Containers auf und nahmen auch aus diesem Werkzeuge an sich. Der entstandene Schaden konnte laut Polizei noch nicht beziffert werden.