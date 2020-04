Pendant zur Louéser Freundschaftsskulptur soll bei der Begegnungsstätte einen würdigen Platz finden

Loué/Harpstedt - In Loué steht sie schon länger und hat sogar ein bisschen Rost angesetzt, was durchaus gewollt ist. Gemeint ist die mehrteilige Skulptur, die 50 Jahre Freundschaft mit der Partnergemeinde Harpstedt als Herzensangelegenheit versinnbildlicht. In Loué hat das Ensemble einen würdigen Platz in der Nähe der Vègre gefunden. Also unweit jenes Flüsschens, das in dem Kunstwerk zusammen mit der Delme zu einem Herzen verschmilzt. Anlässlich des 50. Partnerschaftsgeburtstages bekam Harpstedt im Herbst 2019 das Pendant zur Louéser Skulptur geschenkt – zunächst das Herzstück, weil die übrigen Elemente noch gefertigt werden mussten. Die Louéser überreichten zusätzlich ein Modell. Daran ließ sich sehr gut nachvollziehen, wie die Freundschaftsskulptur nach ihrer Vollendung aussehen wird. Inzwischen sind alle Teile da. Der Fachausschuss für Kultur, Freizeit und Partnerschaften hat als Standort eine Fläche zwischen der Begegnungsstätte und Babette Schumachers Blumenladen auserkoren – und der Verwaltungsausschuss des Fleckens dem zugestimmt. Für die Aufstellung bleibt etwas Zeit, zumal es noch dauert, bis wieder offizieller Besuch aus der französischen Partnerstadt kommt. Eigentlich hätte der Schüleraustausch in Kürze eine Fortsetzung in Harpstedt finden sollen. Daraus wird aber nichts – wegen der Coronapandemie. Foto: Stadt Loué