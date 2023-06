Pastorin Saathoff segnet 18 Konfirmanden in Harpstedt ein

+ © Bohlken Die in der Harpstedter Christuskirche eingesegneten Konfirmandinnen und Konfirmanden mit Pastorin Elisabeth Saathoff (rechts). Links Henrike Mildes; sie hatte die Gruppe unterstützend begleitet. © Bohlken

Harpstedt – Konfirmiert worden sind am Sonntag in der Harpstedter Christuskirche (in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen): Trond-Espen Bienhold, Mira Lynn Constabel (beide Harpstedt), Jette Fajen (Kirchseelte), Charlotte Figge (Klein Henstedt), Marc Andre Gerke (Dünsen), Leonie Hacke (Horstedt), Luka Jagoda, Lea Jerebic, Dana Klöker, Enya Sophie Konang, Marie Lachmann (alle Harpstedt), Emily Schlöndorff (Kirchseelte), Tjerk Schumacher (Klein Henstedt), Lena Schwarting (Mahlstedt), Sven Soller (Groß Hollwedel), Jarno Venzke, Juelina Wiesener (beide Kirchseelte) sowie Tiark-Maxim Willert (Harpstedt).

Den vom Posaunenchor Harpstedt umrahmten Festgottesdienst hielt Pastorin Elisabeth Saathoff. Henrike Mildes hatte die Gruppe unterstützend bis zur Konfirmation begleitet.