Pastor Gunnar Bösemann konfirmiert 18 Jugendliche in der Harpstedter Christuskirche

Harpstedt - 18 Konfirmandinnen und Konfirmanden hat Pastor Gunnar Bösemann am Sonntag in der Harpstedter Christuskirche eingesegnet. Namentlich waren das (in alphabetischer Reihenfolge): Merle Althausen und Lena Maria Bieß (beide Harpstedt), Eileen Bischoff (Stiftenhöfte), Hauke Eichler (Groß Ippener), Sophie Louisa Frese (Harpstedt), Amelie Holzschuher (Klosterseelte), Lilly Klesse (Wildeshausen), Tim Kohlmann und Tino Kowalski Perez (beide Groß Ippener), Laura Meyer (Harpstedt), Johanna Nienaber (Groß Köhren), Sarah Oelve (Harpstedt), Finja Pauels und Emma Pleus (beide Groß Ippener), Anna Scherde (Harpstedt), Merle Schneider (Dünsen), Lea Sophie Schröder (Harpstedt) und Henrik Winkler (Ippener). Zum Gelingen des Gottesdienstes trug der Posaunenchor unter der Leitung von Klaus Corleis bei, in dem Frauke Holzschuher, die Mutter einer Konfirmandin, mitspielt. Pastor Bösemann (r.) predigte über die Geschichte vom guten Hirten, hob hervor, dass Gott den Menschen auf ihren Wegen beisteht, und nahm Bezug auf die von den Jugendlichen selbst ausgewählten Konfirmationssprüche. Foto: Bohlken