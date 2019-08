Der Pastor gehörte zu den „Boat People“

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Dass sich im Oldenburger Land vietnamesisches Leben etabliert und in Harpstedt inzwischen eine freie evangelische vietnamesische Gemeinde ein Zuhause gefunden hat, wurzelt in einer Geschichte von Elend und Vertreibung, die aus heutiger Sicht auch als Beispiel für gelungene Integration stehen kann. Die Ursprünge reichen über 40 Jahre zurück: Am 3. Dezember 1978 erreichten die ersten „Boat People“ die Bundesrepublik. Sie waren aus ihrer vom Vietnamkrieg zerstörten Heimat vor dem Terror des siegreichen kommunistischen Regimes Nordvietnams über das offene Meer geflohen, weil sie Enteignung, Arbeitslager und Folter fürchteten. Niedersachsens damaliger Ministerpräsident Ernst Albrecht empfand es als ein Gebot der Menschlichkeit, zunächst 1 000 von ihnen in „seinem“ Bundesland aufzunehmen. 163 ließ er von dem vor Port Klang an der malaysischen Küste aufgebrachten – schrottreifen – Seelenverkäufer Hai Hong abholen, wo etwa 2 500 ausgemergelte Kinder, Frauen und Männer wochenlang unter erbärmlichen Umständen in drangvoller Enge vor sich hin vegetiert hatten. Sie kamen zunächst ins Durchgangslager Friedland. Später genossen sie als „Boat People“ sogar einen besonderen Status. Ihnen folgten insgesamt knapp 40 000 Flüchtlinge aus Südvietnam in die Bundesrepublik, darunter etwa 10 000, die ihr Überleben der Cap Anamur verdankten. Die Finanzierung dieses „Schiffs für Vietnam“ von Rupert Neudeck (1939–2016) und seiner Ehefrau Christel (*1942) hatte der Journalist Franz Alt mit einem Spendenaufruf, der ein enormes Echo in der deutschen Bevölkerung fand, maßgeblich unterstützt.

„Unser Pastor Mai Ngoc Hoan, der mit seiner Frau in Rechterfeld wohnt, gehörte zu den ,Boat People’. Ob er aber auch unter den Geflüchteten auf der Hai Hong war, ist mir nicht bekannt“, sagt Trong Anh Pham, einer der beiden Leiter der freien evangelischen Emmanuel Gemeinde, die in der vormaligen neuapostolischen Kirche in Harpstedt beheimatet ist. Er selbst hatte Vietnam nicht auf einem Flüchtlingsschiff, sondern mit dem Flugzeug verlassen. Als Gastarbeiter durchlief er bei Skoda in der Tschechoslowakei ein Ausbildungsprogramm, ehe er im Zuge der Wende in die Bundesrepublik kam. Heute lebt der Ehemann und dreifache Vater in Wildeshausen.

Die geflüchteten Vietnamesen galten von Anfang an als integrationswillig. Viele zeigten sich begierig darauf, die Landessprache zu erlernen. Ihre Kinder, die in Deutschland aufwuchsen, tragen teilweise sogar deutsche Namen. „60 bis 70 Prozent der hier lebenden Menschen vietnamesischer Herkunft sind christlich geprägt“, schätzt Trong Anh Pham. Ihm liegt daran, die hiesige Glaubenskultur zu verstehen. Er selbst kann sich mit dem Glauben und der Liebe als Grundpfeiler des Christentums voll identifizieren. Die Bevölkerung seines Geburtslandes gehört indes mehrheitlich gar keiner Religion an. Eine Studie, die allerdings schon 15 Jahre alt ist, beziffert den Atheisten-Anteil auf 81,5 Prozent.

Die Emmanuel Gemeinde, offiziell am 11. September 2016 gegründet und Mitglied im „Bund Freier evangelischer Gemeinden Deutschland“, wurzelt in einer bereits 1995 in Bremen aus der Taufe gehobenen Freikirche. Nachdem sie jahrelang mit den Baptisten deren Gebäude in Wildeshausen geteilt hatte, erwarb sie im vergangenen Jahr das vormalige Gotteshaus der Neuapostolen am Mühlenweg in Harpstedt. „Und zwar zu einem sehr günstigen Kaufpreis“, betont Trong Anh Pham. Abbezahlt werde die Immobilie durch Tilgung eines langfristigen Kredits.

Die Emmanuel Gemeinde selbst finanziere sich ausschließlich aus Spenden. „Das ist alles freiwillig. Wer gibt, der gibt“, versichert Trong Anh Pham und betont: Auf die aktuell etwa 60 Gemeindeglieder werde keinerlei Druck zum Spenden ausgeübt.

Bibelstunde und Jugendtreff an Sonnabenden gehören zum Gemeindeleben. Die sonntäglichen Gottesdienste kommen in einem modernen Gewand daher. Die Wortbeiträge in vietnamesischer Sprache werden jeweils direkt ins Deutsche übersetzt. „Wir singen eher moderne Lieder, übrigens auch deutschsprachige“, erläutert Trong Anh Pham. Ähnlich wie in den Baustellen-Gottesdiensten der Harpstedter Lutheraner übernimmt eine Live-Band, bestehend aus insgesamt etwa 15 Mitstreitern, in wechselnden Besetzungen die musikalische Umrahmung. Mitunter kommen auch Neugierige ohne vietnamesische Wurzeln ins Gemeindehaus. „Am vergangenen Sonntag war ein älterer Herr dabei. Er hat den Gottesdienst total genossen“, erzählt Trong Anh Pham. Seine Schwester, so verrät er, habe in Paderborn studiert und in ihrer Master-Arbeit einen inhaltlichen Bogen von den „Boat People“ zu den Gründungen evangelischer vietnamesischer Gemeinden in Deutschland geschlagen.