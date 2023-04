Passionsandachten in Harpstedt: Von Jesu Begegnungen vor der Kreuzigung

Das höchste christliche Fest wird in der Christuskirche gebührend gewürdigt. Archivfoto: Bohlken © -

Harpstedt – Passionsandachten der evangelisch-lutherischen Gemeinde in der Harpstedter Christuskirche ziehen sich durch die Karwoche; den Anfang macht heute, Montag, Junglektorin Emma Pössel. Morgen, Dienstag, knüpft Pastorin Elisabeth Saathoff daran an.

„In diesem Jahr geht es bei den Passionsandachten um die verschiedenen Menschen, die Jesus auf seinem Weg zum Kreuz begleiten. Immer wieder spitzt sich die Lage zu, und die, die für Jesus da sein wollen, kommen selbst an ihre Grenzen“, erläutert die Geistliche. Die Andachten beginnen jeweils um 19 Uhr; die Gemeinde versammelt sich vor dem Altar in der Christuskirche.

Am Gründonnerstag folgt – ebenfalls um 19 Uhr – an selber Stelle ein Abendmahlsgottesdienst unter der Leitung von Elisabeth Saathoff. „Inhaltlich wird darauf eingegangen, wie Jesus im Garten Gethsemane vor seiner Verhaftung betet“, so die Pastorin.

Ökumenischer Kreuzweg

Weiter geht es am Karfreitag, 10 Uhr, mit einem Gottesdienst in der Christuskirche. Die Leitung obliegt Pastor Gunnar Bösemann. Im Mittelpunkt werde ein Bild des Gekreuzigten aus einer Kirche in Odessa stehen. „Im Anschluss an den Gottesdienst, gegen 11.15 Uhr, beginnt der ökumenische Kreuzweg durch Harpstedt in der Christuskirche. Evangelische und katholische Christen gedenken an verschiedenen Stationen im Flecken des Leidensweges Jesu. Der Kreuzweg endet gegen 12.30 Uhr in der katholischen Christ-König-Kirche“, kündigt Pastorin Saathoff an.

Osternacht und „After-Glow-Party“

Die Ruhe des Karsamstags endet mit der Feier der Osternacht. Die beginnt am Ostersonntag um 5.30 Uhr im Christusgarten. Pastorin Saathoff gestaltet sie gemeinsam mit jugendlichen Teamern. Um 10 Uhr folgt in der Christuskirche der Festgottesdienst zum Ostersonntag unter der Leitung von Pastor Bösemann. Am Ostermontag gestaltet indes Lektor Matti Ertel den 10-Uhr-Gottesdienst; nach Darstellung der Christusgemeinde wird dann eine „After-Glow-Party“ gefeiert – „zum Ausklang des Osterereignisses“. Buntes Licht treffe dabei auf eine gemütliche Atmosphäre, und moderne Musik verwandele „Traurigkeit in fröhliche Stimmung“.