Partnerschaft mit C. A. Loué könnte eine Renaissance erleben

Harpstedt/Loué – Eine Renaissance erfährt womöglich der Austausch zwischen dem Club Athlétique (C.A.) de Football de Loué und der Fußballsparte des Harpstedter Turnerbundes (HTB).

Darauf lässt zumindest die große Abordnung hoffen, die sich zum Jubiläum im Oktober angesagt hat: An den Feierlichkeiten zum 50. „Geburtstag“ der Gemeindepartnerschaft in Harpstedt wollen 25 Fußballer des C. A. Loué teilnehmen. Darunter sind vorwiegend aktive Spieler, aber auch neun Veteranen, die man hierzulande wohl „Alte Herren“ nennen würde, und einige Kinder.

Die Aktiven wollen nach Möglichkeit zusammen untergebracht werden. Das sollte sich nach Einschätzung von Günther Kostka, der sich mit Horst Bokelmann federführend um die Organisation des Jubiläums kümmert, im Sportfunktionsgebäude am Schulsportplatz bei der Delmeschule machen lassen. Nicht zuletzt wegen der Fußballer kämen nun mehr Gäste als erwartet. „148 haben wir derzeit auf der Liste. Hinter einigen Namen stehen aber noch Fragezeichen“, so Kostka.

Von HTB-Seite hatten schon vor längerer Zeit Jürgen („Mine“) Wessel, Wolfgang Halm und Udo Maier in Loué gegenüber Jerôme Marçais zum Ausdruck gebracht, dass sie sich eine Beteiligung des C. A. am Jubiläum wünschen. Günther Kostka bekräftigte das im November 2018, als eine Harpstedter Abordnung anlässlich des damals 100 Jahre zurückliegenden Ende des Ersten Weltkrieges in der Partnergemeinde weilte, gegenüber Bürgermeister Dominique Croyeau.

Die HTB-Fußballsparte und der C. A. Loué pflegten schon im ersten Jahr der Gemeindepartnerschaft einen Austausch, den damals die Vereinsvorsitzenden Günter Osmer und Ernest Cormier (†) anschoben. 1969 reiste die erste Gruppe nach Loué. Im Jahr darauf kam der Gegenbesuch. Weitere Begegnungen folgten bis 1977. Dann schlief der Austausch ein. Von 1980 bis 1990 währte – in der Amtszeit von Günther Kostka als HTB-Vorsitzender – eine zweite aktive Phase, die allerdings wiederum abebbte, und zwar diesmal für längere Zeit.

2000 und 2004 gab es Begegnungen von Fußballnachwuchs mit guter Beteiligung. 2004 und 2005 besuchten sich die Alten Herren gegenseitig. Ansonsten aber waren die partnerschaftlichen Aktivitäten ziemlich zum Erliegen gekommen. „Fast 15 Jahre lang ist da eigentlich nichts mehr gelaufen. Es wäre daher natürlich schön, wenn der Austausch nun anlässlich des Jubiläums wieder in Gang käme“, so Kostka.

boh