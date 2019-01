Gefahrgut-Laster rammt abgestellten Lastwagen auf A1-Parkplatz

Harpstedt - Ein mit Gefahrgut beladener Sattelzug hat am Dienstag einen geparkten Laster gerammt. Kurzzeitig befürchteten die Rettungskräfte sogar, dass aus beiden Lkw Gefahrstoffe austreten könnten. Dabei wurde die Fahrerkabine des Tankwagens völlig zerstört.

Der Unfall hatte sich gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener ereignet, heißt es in einer Meldung der Polizei. Durch die eingetroffenen Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn wurden auf dem Parkplatz, der zur Gemeinde Harpstedt gehört, die beiden Lastwagen bemerkt, die erhebliche Beschädigungen aufwiesen und beide offenbar mit einem Gefahrgut-Schild versehen waren.

Obwohl noch kein Gefahrgut ausgetreten war, wurde der Parkplatz von den Einsatzkräften geräumt und gesperrt. Die anfängliche Befürchtung, dass der geparkte Lkw auch Gefahrgut geladen haben könnte, bestätigte sich nicht. Das Gefahrgutschild, das am Anhänger gefunden wurde, gehörte zum auffahrenden Sattelzug, der das Schild bei dem Aufprall verloren hatte.

+ Das Heck des zweiten Fahrzeugs ragte über die Stellfläche hinaus. © Polizei

Nach Stand der Ermittlungen von Dienstagabend hatte sich ein 51-jähriger Mann einen Stellplatz für seinen Lkw mit Anhänger gesucht. Der Anhänger seines Lastzuges ragte dabei für ungefähr einen Meter auf die Fahrspur des Parkplatzes. Der folgende Fahrer eines Sattelzuges mit Tankauflieger, ein 53-jähriger Mann, befuhr die Fahrspur des Parkplatzes und kollidierte mit der rechten Seite seines Zuges mit dem Anhänger des geparkten Lkw-Gespanns.

Fahrzeuge ineinander verkeilt

Durch die Kollision entstanden erhebliche Schäden an der Sattelzugmaschine und dem Tankauflieger. Durch den Aufprall wurde die Sattelzugmaschine so in den mitgeführten Tankauflieger geschoben, dass sich die beiden Fahrzeuge verkeilten. Auch der abgestellte Anhänger des Lkws wurde beschädigt. Den Schaden schätzen die Beamten auf ungefähr 150.000 Euro. Sowohl der 51-Jährige als auch der 53-Jährige blieben unverletzt.

Der mit einer ätzenden Flüssigkeit beladene Tankauflieger wies Schäden an der äußeren Hülle auf, so dass die geladene Natriumhydroxidlösung nicht austreten konnte. Da zum Zeitpunkt kurz nach dem Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte, dass bei den Bergungsmaßnahmen des Sattelzuges weitere Schäden am Tankauflieger verursacht werden könnten, sollte die geladene Lösung in einen Ersatz-Tankauflieger umgepumpt werden.

Das Umpumpen der ätzenden Flüssigkeit hat reibunsglos funktioniert und war gegen Mitternacht abgeschlossen. *as — Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) January 23, 2019

Für diese Maßnahme blieb der Parkplatz bis in die Nacht gesperrt, das Abpumpen war gegen Mitternacht beendet. Die Sperrung wurde in der Zwischenzeit von der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen übernommen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Wildeshausen war mit sechs Fahrzeugen und ungefähr 30 Kameraden vor Ort und begleitete das Umpumpen.

kom