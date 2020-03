Pandemie durchkreuzt Dekostübchen-Pläne

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Das Dekorieren liegt ihr im Blut – wohl auch wegen ihrer Berufserfahrung im Einzelhandel. „Ursprünglich“, so erinnert sich Heidi Dutsch-Dreier, „wollte ich Tischlerin werden.“ Das hat sich zerschlagen. Inzwischen sind ihre beiden Töchter in der Pubertät – und, wie der Volksmund sagt, „aus dem Gröbsten raus“. Im Kfz-Betrieb an der Seite ihres Mannes Günter Dutsch fühlt sich die 42-Jährige manchmal überflüssig.

Sie sehnte sich nach einer neuen Herausforderung. Ein Plan begann Gestalt anzunehmen. Eigentlich hatte die Harpstedterin am 1. April ein Dekostübchen mit dekorativen Dingen für „buten und binnen“ an ihrem Wohnsitz am Kiefernweg eröffnen wollen. „Dann aber kam zunächst die lange Schlechtwetterperiode und danach Corona“, seufzt sie.

Dass ausgerechnet ein sich weltweit rasant ausbreitendes Virus ihren Plan durchkreuzen würde, hätte sich Heidi Dutsch-Dreier nicht träumen lassen. „Ich bin in ein ganz tiefes Loch gefallen, denn das war für mich erst einmal ein wirtschaftlicher Totalschaden. Jetzt habe ich ein mit Osterdeko prall gefülltes Lager“, erzählt sie.

Die 42-Jährige zeigt auf „Max Mustermann“. Diesen Namen hat sie einem selbst aus Holz gefertigten Osterhasen mit Schlappohr verpasst. Mit dem „Musterstück“ und vielen weiteren eigenen Arbeiten wollte sich die sympathische Frohnatur an der Harpstedter Hobby- und Kunstausstellung im Koems-Saal beteiligen.

Das wäre eine ideale Verkaufsgelegenheit gewesen – und obendrein eine Chance, auf das kommende eigene Dekostübchen aufmerksam zu machen. Mit Corona kam die Ernüchterung. Die Ausstellung fällt aus – und damit auch die günstige Gelegenheit für ein wenig PR in eigener Sache. Gleichwohl hält Heidi Dutsch-Dreier an ihrem Vorhaben fest. Mit dem Dekostübchen will sie nun möglichst ab Mitte April durchstarten. Anfangs soll es noch keine festen Öffnungszeiten geben, mittelfristig aber vielleicht schon – je nachdem, wie gut sich das Geschäft entwickelt.

„Wenn ich Deko fertig bekommen habe, möchte ich sie manchmal gar nicht verkaufen“, gibt die Inhaberin in spe zu – und lacht. Wer mal zum Stöbern kommen will, erreicht Heidi Dutsch-Dreier unter Telefon 04244/298 720. Für die Erschaffung ihrer Deko kann die Harpstedterin frühere Werkstätten ihres Mannes und ihres Schwiegervaters nutzen. Das benötigte Material kauft sie ein. Auf Spaziergängen findet sie zudem schon mal Nützliches aus der Natur.

„Ich mache Deko für drinnen und draußen, liebe alles, was mit Rost zu tun hat, mag auch Sachen aus Holz im Landhausstil. Ich dekoriere zudem Gläser von innen, beispielsweise mit Birkenholz, bin aber überhaupt kein Freund von Kunstblumen“, gesteht sie. Blumen der Saison verwendet sie hingegen gern zum Verzieren. Darauf, dass ihre Unikate natürlich wirken, legt sie nach eigenem Bekunden großen Wert. Kostproben ihrer Arbeiten können Interessierte derzeit noch für ein paar Tage in der Jantzon-Tankstelle in Harpstedt bewundern. Dort stellt Heidi Dutsch-Dreier einen kleinen Extrakt ihrer Deko vorübergehend aus.

Die aktive Mitwirkung an zwei Adventsausstellungen hatte sie auf den Geschmack gebracht, ihre kreative Ader auszuleben und schöne Dinge entstehen zu lassen, zumal sie viel Anerkennung seitens der Besucher erntete. „Ich habe mich riesig darüber gefreut, dass viele Leute meine Sachen toll fanden, und diese Reaktionen wie eine Belohnung empfunden“, sagt die 42-Jährige.