Pandemie bremst Museumsbahn aus

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Im Vergleich zu manchem Unternehmen kommen die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF) einigermaßen gut durch die Coronakrise. Und das sogar dann noch, wenn die Sommerfahrsaison der Museumsbahn „Jan Harpstedt“ wegen der Kontaktverbote komplett ins Wasser fallen sollte. Der gemeinnützige Verein muss seinen Ehrenamtlichen weder Honorare noch Aufwandsentschädigungen zahlen. Nach Kenntnis von Pressesprecher Joachim Kothe gibt es keine Verbindlichkeiten; die Sachkosten seien überschaubar. „Kohle zum Heizen haben wir sowieso genug“, so Kothe. Gleichwohl schmälerten laufende Ausgaben, etwa für Versicherungen, natürlich die finanziellen Reserven der DHEF, die der Verein habe ansammeln können.

Ein anderes Problem könnte deutlich schwerer wiegen: „Für unsere Lokführer müssen wir pro Jahr eine gewisse Anzahl Stunden im Fahrbetrieb ableisten“, sagt Kothe. Gelinge das nicht, drohe der Verlust der Fahrerlaubnis. Zwar müssten die Lokführer die Stunden nicht zwingend im Zuge der Ausflugsfahrten auf den Gleisen der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) GmbH erbringen; das wäre auch bei Rangierfahrten möglich, aber auch die seien ja momentan nicht zulässig. „Wir sind eben ein Verein – und kein Unternehmen wie die DHE, die trotz Corona arbeiten darf“, gibt der Pressesprecher zu bedenken. „Wir dürfen derzeit keine Fahrten durchführen und mussten auch den Werkstattbetrieb einstellen. Da wir kein Betrieb sind, unsere Bahn nicht zum Öffentlichen Personennahverkehr gehört und unsere Mitglieder zur Zeit nicht zusammenkommen dürfen, ist uns jede Aktivität untersagt“, bekräftigt der DHEF-Vorsitzende Andreas Wagner. Arbeiten an Waggons, die bald zur Hauptuntersuchung müssten (vergleichbar mit dem TÜV für Autos), blieben liegen. Wagner schließt vor diesem Hintergrund nicht aus, dass „wir in diesem Jahr mit kürzeren Zügen fahren müssen“.

Doch bis auf Weiteres stehen die Signale für die DHEF und die Fahrsaison noch komplett auf „Halt“. Wie lange das so bleibt, kann momentan niemand vorhersagen. Der geplante Saisonstart am Maifeiertag musste bereits gecancelt werden, und Himmelfahrt hat Joachim Kothe zumindest gedanklich auch schon als Fahrtag gestrichen. Ob es Pfingsten klappt? Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt...

Kothe hofft vor allem, dass die Museumsbahnen überhaupt in die Überlegungen zur schrittweisen Wiederöffnung des Landes einfließen und nicht vergessen werden. Die Eisenbahnfreunde fragen sich allerdings, ob Ausflugsfahrten im Nostalgiezug in Zeiten der Pandemie überhaupt noch als Genuss empfunden würden, wenn die Mitreisenden Abstandsregeln einhalten und vermutlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssten. Und: Die praktische Umsetzung der „Regeln“ wäre sicherlich für die DHEF mit erheblichen Schwierigkeiten behaftet. Ob sie im Zug, wie in „normalen Zeiten“ üblich, Snacks und Getränke verkaufen dürften, wenn der Fahrbetrieb wieder starten darf, ist eine weitere derzeit offene Frage.

Die Sonderfahrten für dieses Jahr seien schon abgesagt, sagt Kothe. Der Verein informiere auf seiner Website und auf Facebook regelmäßig über den neuesten Stand der Dinge.

Eine Anregung hat der Vorsitzende Andreas Wagner noch: „Wir sind weiterhin an historischen Fotos von unserer Bahn interessiert. Wer jetzt vielleicht Zeit hat, alte Fotoalben durchzusehen, und dabei Bilder von ,Jan Harpstedt’ entdeckt, möge uns doch bitte informieren.“

Weitere Infos online:

www.jan-harpstedt.de