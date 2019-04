Ostergottesdienste

Mitfahrmöglichkeiten ab Harpstedt

Harpstedt – Das Gottesdienstangebot an den Passions- und Feiertagen für die Pfarrei St. Anna, zu der auch die katholische Christ-König-Gemeinde Harpstedt gehört, konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die Twistringer Kirche St. Anna. Dort folgen auf die Abendmahlsfeier für die gesamte Pfarrei (am Gründonnerstag, 20 Uhr) die Feier vom Leiden und Sterben Christi mit anschließender Beichtgelegenheit (am Karfreitag, 15 Uhr), die Osternacht (am Karsamstag, 21 Uhr) und die Ostersonntagsmesse (11 Uhr). Für Mitfahrgelegenheiten ab Harpstedt wird – außer am Ostersonntag – gesorgt. Die Abfahrt erfolgt jeweils etwa eine halbe Stunde vor dem Gottesdienstbeginn an der katholischen Christ-König-Kirche. Im Harpstedter Gotteshaus der Katholiken gibt es am Ostermontag eine 9.30-Uhr-Familienmesse mit anschließendem Ostereiersuchen (für die Kinder) im Pfarrgarten.