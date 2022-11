Gert Weidenhöfer: Zu kleiner Laubholzanteil rächt sich jetzt

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

So oder noch deutlich schlimmer sah es am 13. November in den Wäldern der Samtgemeinde aus, nachdem der Orkan „Quimburga“ mit bis zu 200 km/h schnellen Böen über Norddeutschland gefegt war. Quelle: „Eine Zeitreise durch Jagd und Natur / Hegering Harpstedt“ © -

Mahlstedt – Dass ihm eine derartig stürmische Zeit bevorstand, ahnte Gert Weidenhöfer im Alter von 31 Jahren nicht, als ihn der Forstverband Grafschaft Hoya (heute: Forstverband für die Grafschaften Hoya und Diepholz) in der Generalversammlung vom 4. Mai 1972 einstimmig zum Vorsitzenden wählte. Wenige Monate nach Amtsantritt, am 13. November, fegte der Orkan „Quimburga“ über Norddeutschland. Rund 30 Prozent des Forsts im Verbandsgebiet existierten seinerzeit, vor 50 Jahren, nicht mehr. Das Gesicht des Waldes veränderte sich danach. Darüber und über die Klimawandelfolgen hat unsere Zeitung mit Gert Weidenhöfer aus Mahlstedt gesprochen. Bis 2021 stand der heute 81-Jährige als Vorsitzender an der Forstverbandsspitze.

Frage: Wie haben Sie „Quimburga“ wahrgenommen, Herr Weidenhöfer? Welche Bilder bleiben im Kopf?

Weidenhöfer: Sturm und Regen waren angesagt. Was uns dann ereilte, war ein Orkan ohne Niederschlag. Etwa zwei Stunden dauerte der Spuk. Bei uns in Mahlstedt waren hinterher große Scheunentore aus der Verankerung gerissen. „Quimburga“ hatte viele Dächer abgedeckt und Leitungen gekappt. Es gab keine Telefonverbindung mehr zur Außenwelt. Zehn Tage lang mussten wir uns ohne Strom behelfen. Die kalten Novembertage ließen die Wohnräume auskühlen. Unser Holz- und Kohle-Herd spendete zumindest etwas Wärme in der Küche. Warmes Wasser hatten wir zum Glück auch. Die Versorgung durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband funktionierte.

Zehn Tage lang mussten wir uns ohne Strom behelfen.

Notstromaggregate ließen sich nicht auftreiben. Von daher blieb uns nichts anderes übrig, als die Reparatur der Überlandleitungen abzuwarten. Wegen des Stromausfalls mussten viele Bauern ihre Kühe mit der Hand melken. Das entpuppte sich eine echte Herausforderung. Im Wald sah es trostlos aus, vor allem an der Reckumer Straße. Dort stapelten sich die teils entwurzelten, teils abgebrochenen Bäume, hauptsächlich Kiefern. Dabei handelte es sich um Pionierbäume aus der zwischen 1880 und 1890 vollzogenen Erstaufforstung. Landwirt Hermann Borchers brachte den furchtbaren Anblick seinerzeit in einem Satz auf den Punkt: „Stührmanns Fuhren sind nicht mehr.“

In stürmischer Zeit übernahm er den Forstverbandsvorsitz: Gert Weidenhöfer. © Forstverband

Frage: Wie lange hat sich die Sturmholzaufarbeitung hingezogen?

Weidenhöfer: Im Forstverband stürzte uns „Quimburga“ in einen Notstand. Der Orkan bescherte uns Windbruch in einer Größenordnung von gut 400.000 Festmetern. Bis 1978 sind etwa 350.000 Festmeter Sturmholz aufgearbeitet worden. Mindestens 15 Prozent blieben im Wald liegen. Grund: Die Aufarbeitung lohnte sich in Anbetracht der schlechten Preise nicht. Harvester gab es noch nicht. Wir konnten hier in der Region gar nicht genug Personal mobilisieren und holten daher sogar aus Österreich Fachkräfte zur Unterstützung bei der Aufarbeitung.

Um dem Parasiten die Nistmöglichkeiten zu nehmen, mussten die Bäume alle per Hand mit Schäleisen oder kleinen motorbetriebenen Geräten von der Borke befreit werden. Das war sehr aufwendig – und nicht durchzuhalten.

Uns trieb bereits damals die Sorge um, dass der Borkenkäfer große Schäden anrichten könnte. Um dem Parasiten die Nistmöglichkeiten zu nehmen, mussten die Bäume alle per Hand mit Schäleisen oder kleinen motorbetriebenen Geräten von der Borke befreit werden. Das war sehr aufwendig – und nicht durchzuhalten. Man kann es, etwas deftig formuliert, eine Sauarbeit nennen. Zumindest die Witterung war in den damals feuchten Jahren mit uns, was die Gefahr des Befalls durch den Borkenkäfer angeht.

Der Absatz lag am Boden.

Frage: Der weitaus größte Waldanteil in der Samtgemeinde Harpstedt ist Privateigentum. Die wirtschaftlichen Orkanfolgen müssen für die Waldbauern verheerend gewesen sein.

Weidenhöfer: Der Absatz lag am Boden. Bis zum Orkan 1972 hatte der jährliche Holzeinschlag etwa bei 35.000 Festmetern von etwa 6.000 Hektar Forstbetriebsfläche gelegen. Von 1979 bis 2015 konnten wir indes nur noch 11.000 bis 12.000 Festmeter vermarkten. Erst danach stiegen die Mengen wieder an. Aktuell liegen wir zwischen 30.000 und 40.000 Festmetern. Allerdings muss man die Forstbetriebsfläche in Relation dazu setzen, und die hat sich auf 10.000 Hektar erhöht.

Zurück zu 1972: Das war aus forstwirtschaftlicher Sicht schon vor dem Orkan ein ganz schlechtes Jahr gewesen. Tausende Raummeter lagen im Wald und konnten nicht vermarktet werden. Von 1972 bis 1975 bewegte sich der Preis für Industrieholz bei umgerechnet neun Euro pro Raummeter – bei Aufarbeitungskosten zwischen zwölf und 15 Euro. Ein reines Minusgeschäft. Ohne Beihilfen, die wir bekamen, wäre überhaupt kein Holz aufgearbeitet worden. Auf der Schiene lieferten wir – auch ab Bahnhof Harpstedt – Holz nach Süddeutschland und Österreich. Für die Bahnfrachten gab es Zuschüsse. Obendrein kam das Forstschädenausgleichsgesetz, das in den Regionen mit keinen oder wenig Sturmschäden den Einschlag limitierte und dadurch eine Preisstabilisierung bewirkte. Nach den Schäden durch den Borkenkäferbefall aus 2018/2019 und zeitweiligen Absatzschwierigkeiten ist es „reaktiviert“ worden, aber leider viel zu spät. Der Bauboom der letzten Jahre bescherte uns stabile Preise mit allerdings schon wieder rückläufiger Tendenz. Heute bekommen wir für Industrieholz etwa 23 Euro pro Raummeter – bei Kosten in Höhe von 12,50 Euro bis 13 Euro.

Landwirt Hermann Borchers brachte den furchtbaren Anblick seinerzeit in einem Satz auf den Punkt: „Stührmanns Fuhren sind nicht mehr.“

Frage: In den ersten 14 Jahren nach „Quimburga“ sind im Forstverbandsgebiet rund 1 .700 Hektar Wald aufgeforstet worden, vor allem mit Laubgehölzen. Vormalige Nadelwälder verwandelten sich in Mischholzkulturen. Die Extremwetterereignisse haben seit 1972 erheblich zugenommen. Zu Stürmen und Orkanen gesellen sich nun Phasen extremer Trockenheit und große Hitze. Welches Rezept in der Waldbewirtschaftung ist Ihrer Ansicht nach in Zeiten des Klimawandels das erfolgversprechendste?

Ich meine, wir sollten versuchen, über Naturverjüngung, auch durch Eichelhähersaat, gesunde Mischbestände zu erwirken – in der Hoffnung, dass die Gehölze stabiler und auch abwehrkräftiger sind als Bäume aus Baumschulen.

Weidenhöfer: Was die Strukturveränderung in den Wäldern angeht, müssen wir uns eingestehen, dass der Laubholzanteil bei den Wiederaufforstungen nach dem Orkan nicht groß genug gewesen ist. Das rächt sich jetzt. Forstflächen mit zu wenig Laubbaumanteil bieten dem Borkenkäfer leider zu viel Angriffsfläche. Die Klimaveränderung ist nicht wegzuleugnen. Wir werden den Nadelholzanteil auf jeden Fall weiter verringern. Das Problem ist es, dabei der Nachfrage gerecht zu werden: Zu 90 Prozent werden als Bauholz für Neubauten Nadelhölzer verlangt. Da kämen nur Kiefer, Douglasie und Lärche in Betracht. Andere Alternativen zur Fichte haben wir nicht. Eiche wäre auch als Bauholz verwendbar, ist aber teuer und wächst langsam. Gegen Buche sprechen die statischen Eigenschaften und die Anfälligkeit gegen Hitze und Trockenheit. Ich meine, wir sollten versuchen, über Naturverjüngung, auch durch Eichelhähersaat, gesunde Mischbestände zu erwirken – in der Hoffnung, dass die Gehölze stabiler und auch abwehrkräftiger sind als Bäume aus Baumschulen. Welcher der richtige Weg ist, weiß auch ich nicht.