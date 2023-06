„Orientierungshilfe“: Samtgemeinde-Grüne für kommunalen Wärmeplan

Von: Jürgen Bohlken

Fraktionsvorsitzender Götz Rohde. © -

Harpstedt – Die Grünen-Fraktion im Rat der Samtgemeinde Harpstedt hat, wie am Sonnabend bereits kurz berichtet, für die nächste Sitzung des Klima- und Umweltausschusses beantragt, das Thema kommunaler Wärmeplan auf die Tagesordnung zu setzen. Dahinter stecken die Absicht und das Ziel, eine solche Orientierungshilfe in Auftrag zu geben.

„Aus Klimaschutzgründen müssen wir uns vom Verbrennen fossiler Energien verabschieden. Das gilt nicht nur für die Energieerzeugung, für die Industrie oder für den Verkehrsbereich, sondern auch für die Wärmeerzeugung. Um die Klimaziele zu erreichen, haben die vergangenen Bundesregierungen sich in internationalen Verträgen verpflichtet, ihren Beitrag dazu zu leisten, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das Klimaschutzgesetz schreibt für Deutschland vor, bis 2045 CO2-neutral zu sein. Dann muss der Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas abgeschlossen sein“, geben die Grünen zu bedenken. Noch aber würden in Deutschland rund 80 Prozent der Wohnungen mit Erdgas oder Öl beheizt. Unabhängig von der aktuellen Gesetzesdiskussion stünden die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer „vor der großen Aufgabe, ihre Heizungen in den nächsten 20 Jahren auf erneuerbare Energien umzustellen“. In vielen Fällen seien „individuelle Lösungen der beste Weg“. In dichter bebauten Ortsteilen könne es aber wirtschaftlich sinnvoller sein, Gemeinschaftslösungen mit Nah- und Fernwärmenetzen zu suchen. Hier seien die Kommunen gefordert, frühzeitig Pläne zu erstellen, um Hausbesitzern eine Orientierung für Heizungsumstellungen zu ermöglichen. Die Erstellung von kommunalen Wärmeplänen werde noch bis Ende 2023 mit 90 Prozent gefördert.

Insbesondere in dicht bebauten Innenbereichen muss geprüft werden, ob die Errichtung von Wärmenetzen günstiger ist als die Suche nach Lösungen für jedes einzelne Haus.

Hauseigentümer, so die Grünen weiter, könnten anhand des Wärmeplans überprüfen, ob für ihre Immobilie wirklich nur eine Wärmepumpe infrage komme oder die Chance eines Anschlusses an ein Wärmenetz geschaffen werde. Um hier Sicherheit zu bieten und eventuelle Fehlinvestitionen zu vermeiden, setzen sich die Grünen für die schnelle Erstellung eines Wärmeplanes ein. Der zeige auf, welche Wärmemengen vor Ort in Wohngebäuden, Gewerbebetrieben und öffentlichen Gebäuden benötigt werden und welche Wärmequellen genutzt werden könnten. „Insbesondere in dicht bebauten Innenbereichen muss geprüft werden, ob die Errichtung von Wärmenetzen günstiger ist als die Suche nach Lösungen für jedes einzelne Haus“, findet Samtgemeinderatsherr Lutz Beckröge aus Kirchseelte.

Dabei wünschen sich die Grünen ausdrücklich eine Mitwirkung der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde. „Es ist sinnvoll, wenn hier alle an einem Strang ziehen, damit die Umstellung zu regenerativer Wärmeversorgung effektiv gelingt“, betont Götz Rohde, Vorsitzender der Grünen-Samtgemeinderatsfraktion.