Organistin wird im Gottesdienst verabschiedet

Harpstedt – Im 10-Uhr-„Wunschliedergottesdienst“ in der Harpstedter Christuskirche verabschiedet die evangelisch-lutherische Gemeinde Harpstedt am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, die langjährige Organistin Hedwig Stahl. Deren Nachfolge tritt Ilka Major an. Die Besucher des Gottesdienstes können sich am Samstagmorgen in der Kirche ihr liebstes Weihnachtslied wünschen – gegebenenfalls auch ein eher unbekanntes oder eins, das aus ihrer Sicht bislang zu kurz gekommen ist.