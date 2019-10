Open-Air-Revival: Resonanz bleibt hinter Erwartungen zurück

+ Auch die Band „ReXout“ ließ es in Colnrade krachen. Foto: Rinne

Colnrade – „Die Colnrader hatte sich gewünscht, dass dieses Open-Air-Revival am Tag vor dem Hökermarkt stattfindet. Leider sind ausgerechnet viele Colnrader am Ende nicht gekommen“, zeigte sich Kai-Jannes („Wuzel“) Dey enttäuscht. Allerdings: Mit rund 250 Besuchern, die der Veranstalter zählte, war die Resonanz insgesamt nicht so schlecht. Zumindest nicht für ein Freiluftfestival im Oktober.