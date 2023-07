Open-Air-Konzert in Harpstedt: „Lückenbüßer“ punkten auf ganzer Linie

Von: Jürgen Bohlken

Dürfen gerne wiederkommen: Singer-Songwriter Moritz Ley und Schlagzeuger Niklas Herzog. © Bohlken

Harpstedt – „Weil’s so spontan war, konnte nicht die ganze Band kommen“, bedauerte am Samstagabend Singer-Songwriter Moritz Ley, der an der Seite von Schlagzeuger Niklas Herzog auf der Freistraße in Harpstedt die an sich undankbare Lückenbüßer-Aufgabe mit Bravour meisterte. Die beiden Musikproduktion-Studenten aus Osnabrück waren auf die Schnelle eingesprungen – für die Band Rockfabrik, die wegen einer Erkrankung ihres Sängers nicht spielen konnte.

Katja Bruns aus dem „Harpstedter Organisations-Team“ (HOT) hatte den Open-Air-Ersatz-Gig eingefädelt, wofür ihr Veranstalter Metin Kalabalik dankte.

Obgleich sie streng genommen „zweite Wahl“ waren, hinterließen Moritz Ley und Niklas Herzog als supersympathisches Duo einen rundum positiven Gesamteindruck unter den gut 200 Zuhörern. Der Frontmann servierte dem Publikum bei hochsommerlichem Wetter praktisch sein komplettes Songrepertoire aus eigener Feder. Der Haken: Für ein abendfüllendes Programm reichte das eigentlich nicht. Im zweiten Set folgte daher eine Quintessenz aus den zuvor schon einmal gespielten Titeln. Der Stimmung tat das keinen Abbruch, ganz im Gegenteil: Da die Stücke im „zweiten Aufguss“ deutlich an Wiedererkennungswert gewannen, luden sie in der Wiederholung eher dazu ein, die Melodien mitzusummen und mit den Füßen im Takt zu wippen.

Altersgemischt: das Publikum, das der Live-Musik auf der unteren Freistraße in Harpstedt lauschte. © Bohlken

Textlich bewegten sich die Tracks im Gefühlsspektrum zwischen himmelhoch jauchzend („Ich fühl mich so high, bin sorgenfrei“) und zu Tode betrübt („Mein Herz ist eine Geisterstadt. Hier ist für niemand Neuen Platz“). Der Titel „Fenster“ sei während der dunklen Coronazeit entstanden, „gehört aber trotzdem zu meinen Lieblingssongs“, verriet der Sänger, Gitarrist und Songschreiber. Damals, 2020, sei er gerade wegen seines Studiums nach Osnabrück gezogen. „Super-Timing!“, merkte Ley mit lakonischer Ironie an – ob des Umstands, dass er pandemiebedingt zunächst keine Kontakte knüpfen konnte und sich vorkam wie ein Vogel, „der in seinem Käfig vom Fliegen träumt“. In „Soundtrack unserer Zeit“ ging es derweil um eine Playlist als Überbleibsel einer zerbrochenen Liebe – und in „Solo“ um das Wieder-Single-Dasein, das sich keineswegs wie neue Freiheit anfühlt: „Mein Leben zieht vorbei in Slo Mo“, sang Moritz Ley.

Zweites Album „in der Mache“

Mit „Rosarot“, dem Einstiegstitel, gab er einen Vorgeschmack auf sein zweites Album, das im November erscheinen soll (die ersten Singles können schon gestreamt werden). Seine Musik verortet er selbst in der Sparte Indie-Pop.

Der Titel „Heimat“ entpuppte sich nicht von ungefähr als Hommage an Hamburg, denn dort stand die Wiege des Singer-Songwriters. Im Unterschied zu ihm kannte Niklas Herzog, gebürtig aus Bremerhaven, Harpstedt bereits, zumal er schon an der „Strings“-Musikschule Schlagzeug unterrichtete. Ihrem Studium in Osnabrück verdanken beide, dass sie seit zwei bis drei Jahren gemeinsam auf der Bühne stehen – für gewöhnlich mit einem weiteren Gitarristen und einem Bassisten.

„Funky Groove“ blitzt immer wieder durch

Überwiegend ruhige und Mid-Tempo-Tracks bestimmten das Konzert in Harpstedt. Oft blitzte aber ein spannender „funky Groove“ durch, mit dem Moritz Ley seine eingängigen Titel offenbar gern würzt. In wohldosierten Prisen setzte er seine E-Gitarre für Soli ein. „Casanova“, ein temperamentvolles Stück, beendete (als Zugabe) sowohl das erste als auch das zweite Set des Abends.

Das Musikprogramm kam deutschsprachig daher – mit Ausnahme von Coverversionen der Hits „The A Team“ (Ed Sheeran) und „Valerie“ (Amy Winehouse), die das Duo zur Auflockerung einstreute. Zwischendurch ging Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder mit dem Hut rum, um Spenden für die beiden Künstler zu sammeln. Am Ende lohnte sich der unerwartete Auftritt in Harpstedt für Ley und Herzog, die keine Gage beanspruchten, nicht nur wegen der ausgezeichneten Stimmung.

Als der letzte Akkord verklungen war, trat Zuhörer Stefan Müller ans Mikrofon, um mit Lob zu würdigen, was Gastronom Metin Kalabalik (nach ausgestandener Krankheit) mitsamt Frau und Tochter auf die Beine gestellt hatte. „Metin ist Harpstedt!“, bekräftigte er unter Beifall. Als Mitveranstalter trat „Der kleine Weinladen“ auf.

Mit CoJack Blues geht‘s weiter Zwei jährliche Sperrungen der unteren Freistraße für sommerliche Open-Air-Konzerte sind Gastronom Metin Kalabalik zugestanden worden. Er selbst hätte gegen einen dritten Termin nichts einzuwenden. Nach dem Auftritt von Moritz Ley und Schlagzeuger Niklas Herzog kündigt sich eine Fortsetzung an: Das nächste abendliche Open-Air-Konzert wird am Sonnabend, 19. August, die Band CoJack Blues um Frontmann Udo Rösner geben. Die Fans sollten sich den Termin schon mal im Kalender vormerken. Wer dabei sein will, muss zuvor Plätze reservieren. Unsere Zeitung kommt zu gegebener Zeit darauf zurück.